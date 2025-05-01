Снег, дождь и штормовой ветер: в Тюмени резко испортится погода

3 и 4 мая ожидается снег с дождем
На юге Тюменской области 3 и 4 мая ожидается дождь и штормовой ветер порывами до 18 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«Ночью в субботу, 3 мая, местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Днем порывы ветра до 18 м/с. 4 мая пройдет сильный дождь, местами порывы ветра будут достигать 18 м/с», — указано в прогнозе.
В эти дни ночью температура опустится до +3...+9 градусов. Днем потеплеет до +16.
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