01 мая 2025

Снег, дождь и штормовой ветер: в Тюмени резко испортится погода

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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3 и 4 мая ожидается снег с дождем
3 и 4 мая ожидается снег с дождем Фото:

На юге Тюменской области 3 и 4 мая ожидается дождь и штормовой ветер порывами до 18 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 

«Ночью в субботу, 3 мая, местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Днем порывы ветра до 18 м/с. 4 мая пройдет сильный дождь, местами порывы ветра будут достигать 18 м/с», — указано в прогнозе.

В эти дни ночью температура опустится до +3...+9 градусов. Днем потеплеет до +16.

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На юге Тюменской области 3 и 4 мая ожидается дождь и штормовой ветер порывами до 18 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС.  «Ночью в субботу, 3 мая, местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Днем порывы ветра до 18 м/с. 4 мая пройдет сильный дождь, местами порывы ветра будут достигать 18 м/с», — указано в прогнозе. В эти дни ночью температура опустится до +3...+9 градусов. Днем потеплеет до +16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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