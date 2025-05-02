В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт 9 мая

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Задержанная россиянка действовала в интересах международной террористической организации
Задержанная россиянка действовала в интересах международной террористической организации Фото:

В Дагестане была задержана 29-летняя россиянка, которая в интересах одной из террористических группировок планировала взорвать 9 мая здание полицейского участка в Хасавюрте. При себе у нее были материалы для создания самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщили в ФСБ РФ. 

«В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве. Отмечается, что она хотела взорвать здание полиции в Хасавюрте 9 мая. 

В телефоне у задержанной правоохранители нашили переписку в мессенджере Telegram с участником МТО. Они обсуждали вопросы подготовки теракта, а также россиянка дала клятву верности группировке. Кроме того, в ФСБ уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Дагестане была задержана 29-летняя россиянка, которая в интересах одной из террористических группировок планировала взорвать 9 мая здание полицейского участка в Хасавюрте. При себе у нее были материалы для создания самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщили в ФСБ РФ.  «В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве. Отмечается, что она хотела взорвать здание полиции в Хасавюрте 9 мая.  В телефоне у задержанной правоохранители нашили переписку в мессенджере Telegram с участником МТО. Они обсуждали вопросы подготовки теракта, а также россиянка дала клятву верности группировке. Кроме того, в ФСБ уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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