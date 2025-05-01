В Магнитогорске директора будут судить за долги по зарплате

В Магнитогорске Челябинской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемая в невыплате заработной платы работникам. Как сообщили в пресс-службе управления СКР по Челябинской области, она задолжала своим сотрудникам 2,6 миллиона рублей.
«С ноября 2023 года по октябрь 2024 года руководитель ООО полностью не выплачивала свыше двух месяцев зарплату и иные выплаты 21 сотруднику. В результате действий обвиняемой задолженность по оплате труда составила более 2,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом у директора имелась возможность для выплаты заплаты, но деньги расходовались на другие цели. После того, как СКР возбудил в отношении женщины уголовное дело, часть задолженности — 1,4 миллиона — она погасила. Однако из-за того, что вторая часть осталась непогашенной, следственный комитет наложил арест на ее имущество. Это четыре объекта недвижимости, автомобиль и банковские счета. Уголовное дело в отношении руководителя направлено в суд.
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