Московскую область и столицу завалило снегом: города остались без света, а люди — без транспорта. Фоторепортаж

Дептранс Москвы: из-за непогоды возможны локальные задержки наземного транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 200 аварийных бригад ликвидируют последствий непогоды в Москве (архивное фото)
Более 200 аварийных бригад ликвидируют последствий непогоды в Москве (архивное фото) Фото:

В Московской области зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года. Как сообщают telegram-каналы, аномальные погодные условия, пришедшиеся на майские праздники, привели к падению деревьев в ряде регионов, в результате чего были повреждены десятки автомобилей.

Столичный департамент транспорта информирует, что неблагоприятные погодные условия могут привести к временным задержкам движения наземного транспорта в Москве. В отдельных случаях возможна оперативная корректировка маршрутов. Жителям города рекомендуется проявлять внимательность и следить за сообщениями водителей, а также официальными объявлениями, опубликованными в telegram-канале ведомства.

В Клинском городском округе отмечаются перебои с электроснабжением, вызванные обрывом линий электропередачи. Аналогичная ситуация наблюдается в Волоколамске, Дубне и Талдоме. Кроме того, интенсивный снегопад стал причиной затруднения движения транспорта в отдельных населенных пунктах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит в Москве и области. Как выглядят города, которые засыпало снегом — в фоторепортаже агентства. 

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В Московской области зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года. Как сообщают telegram-каналы, аномальные погодные условия, пришедшиеся на майские праздники, привели к падению деревьев в ряде регионов, в результате чего были повреждены десятки автомобилей. Столичный департамент транспорта информирует, что неблагоприятные погодные условия могут привести к временным задержкам движения наземного транспорта в Москве. В отдельных случаях возможна оперативная корректировка маршрутов. Жителям города рекомендуется проявлять внимательность и следить за сообщениями водителей, а также официальными объявлениями, опубликованными в telegram-канале ведомства. В Клинском городском округе отмечаются перебои с электроснабжением, вызванные обрывом линий электропередачи. Аналогичная ситуация наблюдается в Волоколамске, Дубне и Талдоме. Кроме того, интенсивный снегопад стал причиной затруднения движения транспорта в отдельных населенных пунктах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит в Москве и области. Как выглядят города, которые засыпало снегом — в фоторепортаже агентства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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