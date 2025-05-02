В Московской области зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года. Как сообщают telegram-каналы, аномальные погодные условия, пришедшиеся на майские праздники, привели к падению деревьев в ряде регионов, в результате чего были повреждены десятки автомобилей.
Столичный департамент транспорта информирует, что неблагоприятные погодные условия могут привести к временным задержкам движения наземного транспорта в Москве. В отдельных случаях возможна оперативная корректировка маршрутов. Жителям города рекомендуется проявлять внимательность и следить за сообщениями водителей, а также официальными объявлениями, опубликованными в telegram-канале ведомства.
В Клинском городском округе отмечаются перебои с электроснабжением, вызванные обрывом линий электропередачи. Аналогичная ситуация наблюдается в Волоколамске, Дубне и Талдоме. Кроме того, интенсивный снегопад стал причиной затруднения движения транспорта в отдельных населенных пунктах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит в Москве и области. Как выглядят города, которые засыпало снегом — в фоторепортаже агентства.
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