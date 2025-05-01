Чиновника челябинского Россельхознадзора и главу фирмы закрыли в СИЗО за взятки

Начальника одного из отделов управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям и директора коммерческой организации, который работал с ним в сговоре и передавал взятки, отправили в СИЗО до 30 июня. Об этом URA.RU сообщил источник.
«До 30 июня в СИЗО отправили руководителя подразделения челябинского Россельхознадзора и директора коммерческой организации», — сообщил URA.RU источник. О задержании, которое провели сотрудники УФСБ по Челябинской области, стало известно 30 апреля.
По версии следствия, в 2023 году руководитель подразделения вместе с директором организовали незаконную выдачу сертификатов на овощи и фрукты. Товар завозился в Россию из Средней Азии. Задержанный чиновник получил взятку не менее 2,5 миллионов рублей по одному из эпизодов. По месту жительства и работы задержанных также прошли обыски.
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