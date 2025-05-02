Названа истинная причина запрета Орбакайте на въезд в Латвию

Запрет на въезд певицы Кристины Орбакайте на территорию Латвии может быть «политическим пиаром». В стране скоро будут проходить выборы, но партия «Новое Единство» может проиграть на них. В связи с этим ее представители решили заработать голоса избирателей путем громкого хода — введения ограничений для артистки. Об этом сообщил россиянин Сергей, который много лет живет в Риге.
«В Риге скоро выборы, а партия власти „Новое Единство“, походу, проиграет. Вот они и придумывают громкие ходы. Министр внутренних дел отменил Орбакайте не случайно: партии надо зарабатывать на чем-то очки, вот они и замутили персон нон грата. <...> Тут выборы идут одни за другими, все кандидаты что-то изображают из себя. В стране кадровый кризис, во что угодно могут творить», — заявил Сергей для MK.RU.
В Латвии этим летом состоятся выборы в органы местного самоуправления, включая Рижскую думу. По словам Сергея, проигрыш на выборах в думу может повлечь за собой неудачу для партии власти по всей стране. Победившая в Риге политическая сила получит возможность формировать городское управление на ближайшие четыре года. Особое значение приобретает поддержка русскоязычных избирателей, поскольку в столице их доля составляет порядка 40%. Кроме того, значительным является количество смешанных семей: каждая пятая семья — русско-латышская.
В качестве основного претендента на победу в предвыборной гонке называют Айнарса Шлесерса, лидера партии «Латвия на первом месте». Сергей отметил, что партия этого кандидата пользуется популярностью среди русскоязычного населения благодаря заявленной политике равноправия для всех этнических групп. Русские жители Риги, скорее всего, поддержат Шлесерса. Он, в отличие от партии власти, не делает ставку на радикальные меры и националистическую риторику из-за опасений потерять власть. В частности, «Новое Единство» пытается привлечь внимание избирателей запретами на выступления Кристины Орбакайте и румынского исполнителя из группы «Ласковый май».
В то же время в Эстонии отказались отменять концерты Кристины Орбакайте. Минкульт страны заявил, что не нашел оснований для запрета на ее въезд. По словам Сергея, в Литве не намерены вмешиваться в это дело. «Своего рода в Латвии Кристина стала разменной монетой. Но политическая погода непредсказуема, так что все может измениться», — заключил собеседник.
Ранее власти Латвии отказали Кристине Орбакайте во въезде на территорию страны, где 1 июня она должна была дать концерт. Вместе с певицей в перечень нежелательных лиц был включен и музыкант Горан Брегович, гражданин Боснии и Герцеговины. Согласно официальному заявлению, причиной такого решения стало несоответствие деятельности указанных артистов интересам латвийской нацбезопасности.
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