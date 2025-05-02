В Монако задержали сына экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева

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Богуслаеву-младшему грозит 12 лет тюрьмы за незаконное присвоение контрольного пакета акций предприятия
Богуслаеву-младшему грозит 12 лет тюрьмы за незаконное присвоение контрольного пакета акций предприятия Фото:

В Монако задержали сына бывшего президента украинской компании «Мотор Сич» Александра Богуслаева. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, мужчину подозревают в причастности к незаконному присвоению контрольного пакета акций компании и их последующей продаже за 650 миллионов долларов.

«В Монако задержали сына экс-президента „Мотор Сичи“ Богуслаева», — передает украинское издание «УНИАН» в своем telegram-канале, ссылаясь на данные СБУ. Как уточнили в украинском ведомстве, Богуслаев-младший помогал своему отцу реализовать преступную схему по завладению акциями и легализации средств.

По данным следствия, его отец будучи президентом «Мотор Сич» провел инвентаризацию активов компании, занизив стоимость акций, а затем купил 65% ценных бумаг и передал большую их часть офшорным структурам под контролем своего сына. А те, в свою очередь, продали акции зарубежным компаниям, отмыв средства путем покупки элитной недвижимости в ЕС.

По информации украинских спецслужб, сыну Богуслаева грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный ожидает процедуры экстрадиции на Украину для проведения дальнейших следственных действий. Операция по задержанию была проведена в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Монако.

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В Монако задержали сына бывшего президента украинской компании «Мотор Сич» Александра Богуслаева. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, мужчину подозревают в причастности к незаконному присвоению контрольного пакета акций компании и их последующей продаже за 650 миллионов долларов. «В Монако задержали сына экс-президента „Мотор Сичи“ Богуслаева», — передает украинское издание «УНИАН» в своем telegram-канале, ссылаясь на данные СБУ. Как уточнили в украинском ведомстве, Богуслаев-младший помогал своему отцу реализовать преступную схему по завладению акциями и легализации средств. По данным следствия, его отец будучи президентом «Мотор Сич» провел инвентаризацию активов компании, занизив стоимость акций, а затем купил 65% ценных бумаг и передал большую их часть офшорным структурам под контролем своего сына. А те, в свою очередь, продали акции зарубежным компаниям, отмыв средства путем покупки элитной недвижимости в ЕС. По информации украинских спецслужб, сыну Богуслаева грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный ожидает процедуры экстрадиции на Украину для проведения дальнейших следственных действий. Операция по задержанию была проведена в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Монако.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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