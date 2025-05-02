В Монако задержали сына бывшего президента украинской компании «Мотор Сич» Александра Богуслаева. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, мужчину подозревают в причастности к незаконному присвоению контрольного пакета акций компании и их последующей продаже за 650 миллионов долларов.
«В Монако задержали сына экс-президента „Мотор Сичи“ Богуслаева», — передает украинское издание «УНИАН» в своем telegram-канале, ссылаясь на данные СБУ. Как уточнили в украинском ведомстве, Богуслаев-младший помогал своему отцу реализовать преступную схему по завладению акциями и легализации средств.
По данным следствия, его отец будучи президентом «Мотор Сич» провел инвентаризацию активов компании, занизив стоимость акций, а затем купил 65% ценных бумаг и передал большую их часть офшорным структурам под контролем своего сына. А те, в свою очередь, продали акции зарубежным компаниям, отмыв средства путем покупки элитной недвижимости в ЕС.
По информации украинских спецслужб, сыну Богуслаева грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный ожидает процедуры экстрадиции на Украину для проведения дальнейших следственных действий. Операция по задержанию была проведена в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Монако.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.