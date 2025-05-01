01 мая 2025

В Курганской области вывели на дежурство более 1200 патрульных групп. Видео

В Курганской области пожарную безопасность обеспечивают более 1200 патрулей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области к обеспечению пожарной безопасности привлекли более 1200 групп патруля
В Курганской области к обеспечению пожарной безопасности привлекли более 1200 групп патруля Фото:

В Курганской области к обеспечению пожарной безопасности привлекли более 1200 патрульных групп. Об этом заявил заместитель губернатора региона Станислав Носков, подчеркнув, что в регионе действует особый противопожарный режим и каждое возгорание может обернуться катастрофой.

«Также действует запрет на посещение лесов. Работают более 1200 патрульных групп. За нарушения предусмотрены штрафы», — отметил Носков, обращаясь к жителям региона. По его словам, нарушителям запрета на открытый огонь и посещение лесов грозят крупные штрафы — до миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, предусмотрено вознаграждение до 10 тысяч рублей за информацию о виновниках пожаров и захламлении территорий.

Ранее губернатор Вадим Шумков обратился в федеральные структуры с просьбой усилить защиту региона. Курганскую область дополнительно охраняет авиагруппировка Авиалесоохраны из Омска, которая продолжает работу даже в праздничные дни.

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В Курганской области к обеспечению пожарной безопасности привлекли более 1200 патрульных групп. Об этом заявил заместитель губернатора региона Станислав Носков, подчеркнув, что в регионе действует особый противопожарный режим и каждое возгорание может обернуться катастрофой. «Также действует запрет на посещение лесов. Работают более 1200 патрульных групп. За нарушения предусмотрены штрафы», — отметил Носков, обращаясь к жителям региона. По его словам, нарушителям запрета на открытый огонь и посещение лесов грозят крупные штрафы — до миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, предусмотрено вознаграждение до 10 тысяч рублей за информацию о виновниках пожаров и захламлении территорий. Ранее губернатор Вадим Шумков обратился в федеральные структуры с просьбой усилить защиту региона. Курганскую область дополнительно охраняет авиагруппировка Авиалесоохраны из Омска, которая продолжает работу даже в праздничные дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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