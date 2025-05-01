В Курганской области к обеспечению пожарной безопасности привлекли более 1200 патрульных групп. Об этом заявил заместитель губернатора региона Станислав Носков, подчеркнув, что в регионе действует особый противопожарный режим и каждое возгорание может обернуться катастрофой.
«Также действует запрет на посещение лесов. Работают более 1200 патрульных групп. За нарушения предусмотрены штрафы», — отметил Носков, обращаясь к жителям региона. По его словам, нарушителям запрета на открытый огонь и посещение лесов грозят крупные штрафы — до миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, предусмотрено вознаграждение до 10 тысяч рублей за информацию о виновниках пожаров и захламлении территорий.
Ранее губернатор Вадим Шумков обратился в федеральные структуры с просьбой усилить защиту региона. Курганскую область дополнительно охраняет авиагруппировка Авиалесоохраны из Омска, которая продолжает работу даже в праздничные дни.
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