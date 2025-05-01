01 мая 2025

Депздрав ХМАО дал рекомендации по безопасному отдыху на природе

Депздрав ХМАО советует обезопаситься от клещей перед выездом на природу
© Служба новостей «URA.RU»
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На природный отдых нужно взять аптечку с жаропонижающими и антигистаминными препаратами
На природный отдых нужно взять аптечку с жаропонижающими и антигистаминными препаратами Фото:

Перед выездом на природу югорчанам советует сделать прививку от клещевого энцефалита. Чтобы снизить риск нападения клеща следует выбирать светлую одежду и сапоги. Рекомендациями по безопасному отдыху на природе поделился депздрав ХМАО в своем telegram-канале.

«Отправляясь на природу, надеваем светлую одежду с длинным рукавом, укрываем шею и голову. На ноги — носки и сапоги. Обязательно используем репелленты», — напоминает врач-эпидемиолог Няганской поликлиники Ольга Ежова.

На природный отдых нужно взять аптечку с жаропонижающими, противовирусными, антигистаминными препаратами, средствами от ожогов и ссадин, солнцезащитным кремом. Предварительно у медикаментов необходимо проверить срок годности.

Врач также предостерегает югорчан об угрозе заражения описторхозом через речную рыбу семейства карповых. Употреблять рыбу в пищу можно только после термической обработки.

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Перед выездом на природу югорчанам советует сделать прививку от клещевого энцефалита. Чтобы снизить риск нападения клеща следует выбирать светлую одежду и сапоги. Рекомендациями по безопасному отдыху на природе поделился депздрав ХМАО в своем telegram-канале. «Отправляясь на природу, надеваем светлую одежду с длинным рукавом, укрываем шею и голову. На ноги — носки и сапоги. Обязательно используем репелленты», — напоминает врач-эпидемиолог Няганской поликлиники Ольга Ежова. На природный отдых нужно взять аптечку с жаропонижающими, противовирусными, антигистаминными препаратами, средствами от ожогов и ссадин, солнцезащитным кремом. Предварительно у медикаментов необходимо проверить срок годности. Врач также предостерегает югорчан об угрозе заражения описторхозом через речную рыбу семейства карповых. Употреблять рыбу в пищу можно только после термической обработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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