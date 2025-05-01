Депздрав ХМАО дал рекомендации по безопасному отдыху на природе

Перед выездом на природу югорчанам советует сделать прививку от клещевого энцефалита. Чтобы снизить риск нападения клеща следует выбирать светлую одежду и сапоги. Рекомендациями по безопасному отдыху на природе поделился депздрав ХМАО в своем telegram-канале.
«Отправляясь на природу, надеваем светлую одежду с длинным рукавом, укрываем шею и голову. На ноги — носки и сапоги. Обязательно используем репелленты», — напоминает врач-эпидемиолог Няганской поликлиники Ольга Ежова.
На природный отдых нужно взять аптечку с жаропонижающими, противовирусными, антигистаминными препаратами, средствами от ожогов и ссадин, солнцезащитным кремом. Предварительно у медикаментов необходимо проверить срок годности.
Врач также предостерегает югорчан об угрозе заражения описторхозом через речную рыбу семейства карповых. Употреблять рыбу в пищу можно только после термической обработки.
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