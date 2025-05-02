ВСУ ударили артиллерией по Энергодару

Город Энергодар (Запорожская область) атакован украинской артиллерией. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Отмечается, что огонь ведется из ствольной артиллерии, в городе слышали три взрыва. Предварительно, огонь ведется по берегу Днепра.
Ранее дрон ВСУ ударил по центру Энергодара. Об этом пишет MK.RU.
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