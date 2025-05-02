ВСУ ударили артиллерией по Энергодару

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ВСУ атакуют берег Днепра у Энергодара
ВСУ атакуют берег Днепра у Энергодара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Энергодар (Запорожская область) атакован украинской артиллерией. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Энергодар под огнём боевиков ВСУ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Отмечается, что огонь ведется из ствольной артиллерии, в городе слышали три взрыва. Предварительно, огонь ведется по берегу Днепра.

Ранее дрон ВСУ ударил по центру Энергодара. Об этом пишет MK.RU.

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Город Энергодар (Запорожская область) атакован украинской артиллерией. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Энергодар под огнём боевиков ВСУ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Отмечается, что огонь ведется из ствольной артиллерии, в городе слышали три взрыва. Предварительно, огонь ведется по берегу Днепра. Ранее дрон ВСУ ударил по центру Энергодара. Об этом пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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