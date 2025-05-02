Билеты за 70 тысяч на шоу легендарной группы распродали в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы раскупили билеты на концерт группы «Звери»

03 мая 2025 в 11:01 Размер текста - 17 +

Солист Рома Билык и его коллектив соберут фанатов в «МТС Live Холл» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге распродали почти все билеты за 70 тысяч рублей на концерт группы «Звери». Сейчас в наличии есть лишь семь VIP-столиков из 31-го. Также горожане расхватали места на шоу американского рэп-коллектива Onyx, постепенно исчезают проходки на программу «Импровизаторов». На какие громкие концерты еще можно успеть в мае — в афише URA.RU. 7 мая: успешный русскоязычный рэпер последних лет, над которым порой подшучивают в соцсетях, выступит в «Екатеринбург-ЭКСПО». MACAN планирует собрать около 5 тысяч человек на своем концерте. Вход — от 2000 рублей, начало в 19:00. 16+ 7 мая: легенды американского хип-хопа вновь вернутся на Урал, чтобы раскачать фанатов. Группа Onyx выступит в концерт-холле «Свобода» в 19:00. Самые дорогие билеты — за 35 тысяч рублей — екатеринбуржцы уже разобрали, но в наличии есть бюджетные — за 3000. 16+ 11 мая: известные комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун едут с комедийным шоу «Импровизаторы». Они будут шутить и общаться со зрителями без сценария и подготовки. Билеты стоят от 1200 рублей, начало в 19:00. 18+ 14 мая: ставшая в последнее время особо популярной песня «Ничего не говори» прозвучит в ресторане «Максимилианс». Группа «Рок-остров» выступит здесь в 20:00, места — от 1900 рублей. 18+ 14 мая: комик-группа «Плюшки» выступит в культурном центре «Урал». Билетов в наличии еще много, цена — от 1900 рублей. Мероприятие начнется в 19:30. 18+ 15 мая: группа «Звери» едет в тур по России и планирует заглянуть в Екатеринбург. Уже сейчас билеты разлетаются, стоят они от 3500 рублей, но есть и немного мест за 70 тысяч. Коллектив исполнит песни «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» и другие хиты в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 19:00. 12+ 15 мая: ни одна дискотека не обходилась без песни «Дым сигарет с ментолом» и энергичной танцевальной композиции «На столе чистый лист». Вспомнить молодость можно будет на концерте «Нэнси». Музыканты выступят в 19:00, билеты — от 1800 рублей. 18+ 17 мая: самый продуктивный фрешмен, по мнению сайта «Афиша», споет на летней площадке «Теле-клуба». Рэпер Lovv66 выйдет на сцену в 19:00, билеты — от 1099 рублей. 16+ 17 мая: Заслуженный артист России Алексей Глызин привезет уральцам программу «Эпизод…». Поклонники услышат такие хиты, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля» и другие песни. Концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты стоят от 1899 рублей. 16+ 20 мая: культовый музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга «Танцы Минус», чьи песни звучали в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова, выступит в ККТ «Космос». Шоу начнется в 20:00, билеты — от 2000 рублей. 12+ 22 мая: рэпер Yanix презентует новый альбом в Екатеринбурге. Любимые хиты и новый материал прозвучат на летней сцене «Теле-клуба». Начало в 18:00, вход — от 3999 рублей. 16+ 22 мая: «Хоп, мусорок», «Наколочки» и «Не воровка» споют в ресторане «Максимилианс» в 21:00. Обновленный коллектив «Вороваек» выступит в честь 25-летия коллектива. Вход — от 2000 рублей. 18+ 23 мая: миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok — все это об исполнителе Pussykiller. Встреча с артистом пройдет в концерт-холле «Свобода» в 20:00, вход — от 1600 рублей. 18+ 23 мая: король «Оранжевое лето» Валерий Сюткин откроет третий сезон Летнего театра в парке Маяковского. Чтобы попасть на open air, необходимо купить билет, цена — от 2000 рублей, начало в 19:30. 6+ 29 и 30 мая: «Моя Мишель» устраивает большой сольный концерт. Слушателей ждет уникальный и неповторимый стиль и волшебная атмосфера. Концерт пройдет в два дня в «Фабрика Event Hall». Начало — в 19:30, билеты — от 2700 рублей. 16+ 30 мая: коллектив родом из Челябинска проведет большое сольное выступление в концерт-холле «Свобода». Группа TGK выйдет на сцену в 20:00, вход обойдется от 2000 рублей. 18+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге распродали почти все билеты за 70 тысяч рублей на концерт группы «Звери». Сейчас в наличии есть лишь семь VIP-столиков из 31-го. Также горожане расхватали места на шоу американского рэп-коллектива Onyx, постепенно исчезают проходки на программу «Импровизаторов». На какие громкие концерты еще можно успеть в мае — в афише URA.RU. 7 мая: успешный русскоязычный рэпер последних лет, над которым порой подшучивают в соцсетях, выступит в «Екатеринбург-ЭКСПО». MACAN планирует собрать около 5 тысяч человек на своем концерте. Вход — от 2000 рублей, начало в 19:00. 16+ 7 мая: легенды американского хип-хопа вновь вернутся на Урал, чтобы раскачать фанатов. Группа Onyx выступит в концерт-холле «Свобода» в 19:00. Самые дорогие билеты — за 35 тысяч рублей — екатеринбуржцы уже разобрали, но в наличии есть бюджетные — за 3000. 16+ 11 мая: известные комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун едут с комедийным шоу «Импровизаторы». Они будут шутить и общаться со зрителями без сценария и подготовки. Билеты стоят от 1200 рублей, начало в 19:00. 18+ 14 мая: ставшая в последнее время особо популярной песня «Ничего не говори» прозвучит в ресторане «Максимилианс». Группа «Рок-остров» выступит здесь в 20:00, места — от 1900 рублей. 18+ 14 мая: комик-группа «Плюшки» выступит в культурном центре «Урал». Билетов в наличии еще много, цена — от 1900 рублей. Мероприятие начнется в 19:30. 18+ 15 мая: группа «Звери» едет в тур по России и планирует заглянуть в Екатеринбург. Уже сейчас билеты разлетаются, стоят они от 3500 рублей, но есть и немного мест за 70 тысяч. Коллектив исполнит песни «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» и другие хиты в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 19:00. 12+ 15 мая: ни одна дискотека не обходилась без песни «Дым сигарет с ментолом» и энергичной танцевальной композиции «На столе чистый лист». Вспомнить молодость можно будет на концерте «Нэнси». Музыканты выступят в 19:00, билеты — от 1800 рублей. 18+ 17 мая: самый продуктивный фрешмен, по мнению сайта «Афиша», споет на летней площадке «Теле-клуба». Рэпер Lovv66 выйдет на сцену в 19:00, билеты — от 1099 рублей. 16+ 17 мая: Заслуженный артист России Алексей Глызин привезет уральцам программу «Эпизод…». Поклонники услышат такие хиты, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля» и другие песни. Концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты стоят от 1899 рублей. 16+ 20 мая: культовый музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга «Танцы Минус», чьи песни звучали в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова, выступит в ККТ «Космос». Шоу начнется в 20:00, билеты — от 2000 рублей. 12+ 22 мая: рэпер Yanix презентует новый альбом в Екатеринбурге. Любимые хиты и новый материал прозвучат на летней сцене «Теле-клуба». Начало в 18:00, вход — от 3999 рублей. 16+ 22 мая: «Хоп, мусорок», «Наколочки» и «Не воровка» споют в ресторане «Максимилианс» в 21:00. Обновленный коллектив «Вороваек» выступит в честь 25-летия коллектива. Вход — от 2000 рублей. 18+ 23 мая: миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok — все это об исполнителе Pussykiller. Встреча с артистом пройдет в концерт-холле «Свобода» в 20:00, вход — от 1600 рублей. 18+ 23 мая: король «Оранжевое лето» Валерий Сюткин откроет третий сезон Летнего театра в парке Маяковского. Чтобы попасть на open air, необходимо купить билет, цена — от 2000 рублей, начало в 19:30. 6+ 29 и 30 мая: «Моя Мишель» устраивает большой сольный концерт. Слушателей ждет уникальный и неповторимый стиль и волшебная атмосфера. Концерт пройдет в два дня в «Фабрика Event Hall». Начало — в 19:30, билеты — от 2700 рублей. 16+ 30 мая: коллектив родом из Челябинска проведет большое сольное выступление в концерт-холле «Свобода». Группа TGK выйдет на сцену в 20:00, вход обойдется от 2000 рублей. 18+