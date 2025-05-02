День солнца, молитвы и сладостей: кто празднует и чего нельзя делать 3 мая

На 3 мая приходится немало праздников. В этот день в мире вспоминают всемирный день свободы печати, в России чествуют кондитеров, а православные отмечают память многих святых и мучеников. URA.RU подготовило подробную подборку праздников 3 мая 2025. Рассказываем о народных приметах, запретах и знаменитых людях, родившихся в этот день.
Международные праздники 3 мая
Всемирный день свободы печати
Этот день учрежден ООН в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО. Он напоминает о важности свободы слова, праве журналистов публиковать правдивую информацию и о борьбе с цензурой. В разных странах проходят форумы, конференции и церемонии награждения. Дата связана с подписанием Виндхукской декларации (1991 год), в которой утверждались принципы свободы прессы.
День Солнца
Неофициальный экологический праздник, призванный привлечь внимание к значению солнечной энергии. В этот день устраивают уроки, выставки и акции, посвященные возобновляемым источникам энергии. Людей призывают больше бывать на свежем воздухе, наслаждаться светом и теплом природы.
Всемирный день смеха
Хотя чаще всего он приходится на первое воскресенье мая, в ряде стран именно 3 мая отмечают День смеха — день хорошего настроения и позитивных эмоций. Проводятся флешмобы, комедийные шоу и благотворительные акции с элементами юмора.
Российские праздники 3 мая
День кондитера
Хотя этот праздник не признан официальным, его активно отмечают в профессиональной среде. В этот день принято поздравлять всех, кто печет торты, пирожные и создает сладкие шедевры. В кондитерских и кафе устраивают акции и дегустации.
Православные праздники 3 мая 2025 года
Преподобный Феодор Власяничный
Жил в XI веке. Известен тем, что носил власяницу — одежду из грубого конского волоса, причинявшую телу страдания. Такой подвиг смирения и покаяния в православной традиции символизирует глубокую веру и отрешение от мирской суеты.
Преподобный Александр Ошевенский
Русский святой XV века, основатель Ошевенского монастыря на Русском Севере. Был известен своей духовной строгостью, трудолюбием и строительством обители, ставшей духовным центром Архангельской области.
Младенец-мученик Гавриил Белостокский
Мальчик, живший в XVII веке, почитается как святой, принявший мученическую смерть. Считается покровителем детей. В этот день к нему молятся за здоровье ребенка, просят защиту от болезней и нечистой силы.
Святитель Николай Сербский
Современный святой XX века, прошедший нацистский концлагерь, автор духовных трудов и проповедей. После войны он стал духовным отцом сербского народа, проповедовал мир и милосердие. Особенно почитаем в Сербии и среди православных диаспор.
Народные приметы и запреты 3 мая
Приметы:
- Ясный день — к теплому и урожайному лету.
- Дождь — лето будет сухим.
- Ветер — к переменам в жизни, к новостям.
- Туман утром — к обилию грибов в июле.
Что нельзя делать 3 мая:
- Ссориться с близкими и соседями.
- Отказывать в помощи тем, кто просит.
- Делать крупные покупки — считается, что потери возможны.
- Работать на земле — день лучше посвятить отдыху и молитве.
- Устраивать веселые гулянья и шумные вечеринки — день тихий, духовный.
Кто родился 3 мая
- Никколо Макивелли (1469) — философ, политик, автор «Государя».
- Бинг Кросби (1903) — американский певец и актер, легенда джаза и поп-музыки.
- Голди Хоун (1945) — популярная актриса Голливуда.
- Юрий Сенкевич (1937) — телеведущий «Клуба путешественников», врач и исследователь.
- Алексей Учитель (1951) — известный российский режиссер, народный артист России.
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