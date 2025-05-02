День солнца, молитвы и сладостей: кто празднует и чего нельзя делать 3 мая

День смеха и кондитера отмечают 3 мая 2025
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Сразу несколько важных дат выпадает на 3 мая
Сразу несколько важных дат выпадает на 3 мая Фото:

На 3 мая приходится немало праздников. В этот день в мире вспоминают всемирный день свободы печати, в России чествуют кондитеров, а православные отмечают память многих святых и мучеников. URA.RU подготовило подробную подборку праздников 3 мая 2025. Рассказываем о народных приметах, запретах и знаменитых людях, родившихся в этот день.

Международные праздники 3 мая

Всемирный день свободы печати

Этот день учрежден ООН в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО. Он напоминает о важности свободы слова, праве журналистов публиковать правдивую информацию и о борьбе с цензурой. В разных странах проходят форумы, конференции и церемонии награждения. Дата связана с подписанием Виндхукской декларации (1991 год), в которой утверждались принципы свободы прессы.

День Солнца 

Неофициальный экологический праздник, призванный привлечь внимание к значению солнечной энергии. В этот день устраивают уроки, выставки и акции, посвященные возобновляемым источникам энергии. Людей призывают больше бывать на свежем воздухе, наслаждаться светом и теплом природы.

Всемирный день смеха

Хотя чаще всего он приходится на первое воскресенье мая, в ряде стран именно 3 мая отмечают День смеха — день хорошего настроения и позитивных эмоций. Проводятся флешмобы, комедийные шоу и благотворительные акции с элементами юмора.

Российские праздники 3 мая

День кондитера

Хотя этот праздник не признан официальным, его активно отмечают в профессиональной среде. В этот день принято поздравлять всех, кто печет торты, пирожные и создает сладкие шедевры. В кондитерских и кафе устраивают акции и дегустации.

Православные праздники 3 мая 2025 года

Преподобный Феодор Власяничный

Жил в XI веке. Известен тем, что носил власяницу — одежду из грубого конского волоса, причинявшую телу страдания. Такой подвиг смирения и покаяния в православной традиции символизирует глубокую веру и отрешение от мирской суеты.

Преподобный Александр Ошевенский

Русский святой XV века, основатель Ошевенского монастыря на Русском Севере. Был известен своей духовной строгостью, трудолюбием и строительством обители, ставшей духовным центром Архангельской области.

Младенец-мученик Гавриил Белостокский

Мальчик, живший в XVII веке, почитается как святой, принявший мученическую смерть. Считается покровителем детей. В этот день к нему молятся за здоровье ребенка, просят защиту от болезней и нечистой силы.

Святитель Николай Сербский

Современный святой XX века, прошедший нацистский концлагерь, автор духовных трудов и проповедей. После войны он стал духовным отцом сербского народа, проповедовал мир и милосердие. Особенно почитаем в Сербии и среди православных диаспор.

Народные приметы и запреты 3 мая

Приметы:

  • Ясный день — к теплому и урожайному лету.
  • Дождь — лето будет сухим.
  • Ветер — к переменам в жизни, к новостям.
  • Туман утром — к обилию грибов в июле.

Что нельзя делать 3 мая:

  • Ссориться с близкими и соседями.
  • Отказывать в помощи тем, кто просит.
  • Делать крупные покупки — считается, что потери возможны.
  • Работать на земле — день лучше посвятить отдыху и молитве.
  • Устраивать веселые гулянья и шумные вечеринки — день тихий, духовный.

Кто родился 3 мая

  • Никколо Макивелли (1469) — философ, политик, автор «Государя».
  • Бинг Кросби (1903) — американский певец и актер, легенда джаза и поп-музыки.
  • Голди Хоун (1945) — популярная актриса Голливуда.
  • Юрий Сенкевич (1937) — телеведущий «Клуба путешественников», врач и исследователь.
  • Алексей Учитель (1951) — известный российский режиссер, народный артист России.

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На 3 мая приходится немало праздников. В этот день в мире вспоминают всемирный день свободы печати, в России чествуют кондитеров, а православные отмечают память многих святых и мучеников. URA.RU подготовило подробную подборку праздников 3 мая 2025. Рассказываем о народных приметах, запретах и знаменитых людях, родившихся в этот день. Международные праздники 3 мая Всемирный день свободы печати Этот день учрежден ООН в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО. Он напоминает о важности свободы слова, праве журналистов публиковать правдивую информацию и о борьбе с цензурой. В разных странах проходят форумы, конференции и церемонии награждения. Дата связана с подписанием Виндхукской декларации (1991 год), в которой утверждались принципы свободы прессы. День Солнца  Неофициальный экологический праздник, призванный привлечь внимание к значению солнечной энергии. В этот день устраивают уроки, выставки и акции, посвященные возобновляемым источникам энергии. Людей призывают больше бывать на свежем воздухе, наслаждаться светом и теплом природы. Всемирный день смеха Хотя чаще всего он приходится на первое воскресенье мая, в ряде стран именно 3 мая отмечают День смеха — день хорошего настроения и позитивных эмоций. Проводятся флешмобы, комедийные шоу и благотворительные акции с элементами юмора. Российские праздники 3 мая День кондитера Хотя этот праздник не признан официальным, его активно отмечают в профессиональной среде. В этот день принято поздравлять всех, кто печет торты, пирожные и создает сладкие шедевры. В кондитерских и кафе устраивают акции и дегустации. Православные праздники 3 мая 2025 года Преподобный Феодор Власяничный Жил в XI веке. Известен тем, что носил власяницу — одежду из грубого конского волоса, причинявшую телу страдания. Такой подвиг смирения и покаяния в православной традиции символизирует глубокую веру и отрешение от мирской суеты. Преподобный Александр Ошевенский Русский святой XV века, основатель Ошевенского монастыря на Русском Севере. Был известен своей духовной строгостью, трудолюбием и строительством обители, ставшей духовным центром Архангельской области. Младенец-мученик Гавриил Белостокский Мальчик, живший в XVII веке, почитается как святой, принявший мученическую смерть. Считается покровителем детей. В этот день к нему молятся за здоровье ребенка, просят защиту от болезней и нечистой силы. Святитель Николай Сербский Современный святой XX века, прошедший нацистский концлагерь, автор духовных трудов и проповедей. После войны он стал духовным отцом сербского народа, проповедовал мир и милосердие. Особенно почитаем в Сербии и среди православных диаспор. Народные приметы и запреты 3 мая Приметы: Что нельзя делать 3 мая: Кто родился 3 мая
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