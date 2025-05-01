В Перми идет подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 4 и 7 мая в центре города пройдут репетиции военного парада. Из-за этого движение транспорта по центральным улицам перекроют, — сообщили в краевом министерстве транспорта.
«Репетиции Парада Победы запланированы на 4 и 7 мая. 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Пушкина, а также по улицам Екатерининской и Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева», — сообщает ведомство.
Еще одна репетиция пройдет с 10:00 до 15:00 8 мая. Движение транспорта будет прекращено по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Ленина до улицы Луначарского, по Октябрьской площади и улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда».
Ранее URA.RU сообщало, как изменятся маршруты на майские праздники. Так, 4 мая маршрут №41 сократят до улицы Попова. Автобус №50 в сторону Крохалевки будет следовать по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции, а в сторону Паркового — по улицам Революции и Куйбышева. 8 мая автобусы также будут следовать в объезд.
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