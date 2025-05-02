В школе №40 Новоуральска (Свердловская область) толпа подростков устроила травлю сверстнику. Один из эпизодов попал на видео: агрессоры на перемене стащили мальчика со скамейки на пол, скрутили его, сняли ботинки и затолкали ему в рот носок. Кадры впоследствии разослали по чатам. На чудовищные условия в школе URA.RU пожаловался сам пострадавший.
«Я переодевался на урок физкультуры, в этот момент ко мне подошла группа лиц в виде четырех моих одноклассников и двух мальчиков из параллели. Они начали вести съемку. Стащили меня на пол, начали издеваться, сняли с моей ноги ботинок, потом носок, и затолкали мне его в рот. После этого начали показывать приемы, от которых я испытал физическую боль. После прозвенел звонок и они убежали», — рассказал школьник. Такое, добавил он, уже не первый раз.
Корреспондент URA.RU связался с директором школы №40 Аленой Черных, которая подтвердила, что в курсе ситуации. Мальчику, ставшему жертвой биллинга, она принесла извинения. «Мы и маме принесли извинения за ситуацию, потому что такая ситуация впервые произошла в школе. И в этом классе впервые, потому что там все было хорошо всегда. Класс очень положительный. Мы пытаемся разобраться. Маме мы посоветовали обратиться в полицию. А если бы она не обратилась, мы бы обратились самостоятельно. Сейчас с этим работает полиция», — добавила Черных.
Ранее детский омбудсмен Игорь Мороков, выступая перед депутатами свердловского заксо, говорил, что в регионе ухудшается ситуация с детским буллингом. Несмотря на то, что разработаны методические рекомендации по подавлению этих негативных проявлений и постоянное обучение педагогов.
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