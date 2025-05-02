«Носок затолкали в рот»: свердловские школьники жестко издеваются над сверстником. Видео

Травля школьника из Новоуральска попала на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел перед уроком физкультуры (архивное фото)
Инцидент произошел перед уроком физкультуры (архивное фото) Фото:

В школе №40 Новоуральска (Свердловская область) толпа подростков устроила травлю сверстнику. Один из эпизодов попал на видео: агрессоры на перемене стащили мальчика со скамейки на пол, скрутили его, сняли ботинки и затолкали ему в рот носок. Кадры впоследствии разослали по чатам. На чудовищные условия в школе URA.RU пожаловался сам пострадавший. 

«Я переодевался на урок физкультуры, в этот момент ко мне подошла группа лиц в виде четырех моих одноклассников и двух мальчиков из параллели. Они начали вести съемку. Стащили меня на пол, начали издеваться, сняли с моей ноги ботинок, потом носок, и затолкали мне его в рот. После этого начали показывать приемы, от которых я испытал физическую боль. После прозвенел звонок и они убежали», — рассказал школьник. Такое, добавил он, уже не первый раз. 

Корреспондент URA.RU связался с директором школы №40 Аленой Черных, которая подтвердила, что в курсе ситуации. Мальчику, ставшему жертвой биллинга, она принесла извинения. «Мы и маме принесли извинения за ситуацию, потому что такая ситуация впервые произошла в школе. И в этом классе впервые, потому что там все было хорошо всегда. Класс очень положительный. Мы пытаемся разобраться. Маме мы посоветовали обратиться в полицию. А если бы она не обратилась, мы бы обратились самостоятельно. Сейчас с этим работает полиция», — добавила Черных. 

Ранее детский омбудсмен Игорь Мороков, выступая перед депутатами свердловского заксо, говорил, что в регионе ухудшается ситуация с детским буллингом. Несмотря на то, что разработаны методические рекомендации по подавлению этих негативных проявлений и постоянное обучение педагогов.

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В школе №40 Новоуральска (Свердловская область) толпа подростков устроила травлю сверстнику. Один из эпизодов попал на видео: агрессоры на перемене стащили мальчика со скамейки на пол, скрутили его, сняли ботинки и затолкали ему в рот носок. Кадры впоследствии разослали по чатам. На чудовищные условия в школе URA.RU пожаловался сам пострадавший.  «Я переодевался на урок физкультуры, в этот момент ко мне подошла группа лиц в виде четырех моих одноклассников и двух мальчиков из параллели. Они начали вести съемку. Стащили меня на пол, начали издеваться, сняли с моей ноги ботинок, потом носок, и затолкали мне его в рот. После этого начали показывать приемы, от которых я испытал физическую боль. После прозвенел звонок и они убежали», — рассказал школьник. Такое, добавил он, уже не первый раз.  Корреспондент URA.RU связался с директором школы №40 Аленой Черных, которая подтвердила, что в курсе ситуации. Мальчику, ставшему жертвой биллинга, она принесла извинения. «Мы и маме принесли извинения за ситуацию, потому что такая ситуация впервые произошла в школе. И в этом классе впервые, потому что там все было хорошо всегда. Класс очень положительный. Мы пытаемся разобраться. Маме мы посоветовали обратиться в полицию. А если бы она не обратилась, мы бы обратились самостоятельно. Сейчас с этим работает полиция», — добавила Черных.  Ранее детский омбудсмен Игорь Мороков, выступая перед депутатами свердловского заксо, говорил, что в регионе ухудшается ситуация с детским буллингом. Несмотря на то, что разработаны методические рекомендации по подавлению этих негативных проявлений и постоянное обучение педагогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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