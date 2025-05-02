Пермякам рассказали, какие ярмарки можно посетить в майские праздники

В Перми на майские праздники традиционно останутся работать три городские ярмарки. Об этом сообщили организаторы в пермской мэрии.
«Купить продукцию местных производителей, сладости и сувениры в праздничные дни можно на Соборной площади, в сквере напротив Театра оперы и балета и на Перми I», — сообщили агентству URA.RU организаторы мероприятий. Время работы ярмарок — с 11:00 до 19:00.
Организатором ярмарок является администрация города Перми в лице МКУ «Пермский бизнес-инкубатор». В прошлом году в Перми было проведено 616 ярмарочных дня на 14 площадках города. После майских праздников в 2025 году подобные ярмарки должны открыться во всех районах краевой столицы.
Ранее URA.RU сообщало, что власти районов Перми проводят рейды по улицам города с целью выявления и пресечения незаконной торговли. За торговлю в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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