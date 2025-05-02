02 мая 2025

Пермякам рассказали, какие ярмарки можно посетить в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка у речного вокзала, 1 мая 2025 года
Ярмарка у речного вокзала, 1 мая 2025 года Фото:

В Перми на майские праздники традиционно останутся работать три городские ярмарки. Об этом сообщили организаторы в пермской мэрии.

«Купить продукцию местных производителей, сладости и сувениры в праздничные дни можно на Соборной площади, в сквере напротив Театра оперы и балета и на Перми I», — сообщили агентству URA.RU организаторы мероприятий. Время работы ярмарок — с 11:00 до 19:00.

Организатором ярмарок является администрация города Перми в лице МКУ «Пермский бизнес-инкубатор». В прошлом году в Перми было проведено 616 ярмарочных дня на 14 площадках города. После майских праздников в 2025 году подобные ярмарки должны открыться во всех районах краевой столицы.

Ранее URA.RU сообщало, что власти районов Перми проводят рейды по улицам города с целью выявления и пресечения незаконной торговли. За торговлю в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. 

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В Перми на майские праздники традиционно останутся работать три городские ярмарки. Об этом сообщили организаторы в пермской мэрии. «Купить продукцию местных производителей, сладости и сувениры в праздничные дни можно на Соборной площади, в сквере напротив Театра оперы и балета и на Перми I», — сообщили агентству URA.RU организаторы мероприятий. Время работы ярмарок — с 11:00 до 19:00. Организатором ярмарок является администрация города Перми в лице МКУ «Пермский бизнес-инкубатор». В прошлом году в Перми было проведено 616 ярмарочных дня на 14 площадках города. После майских праздников в 2025 году подобные ярмарки должны открыться во всех районах краевой столицы. Ранее URA.RU сообщало, что власти районов Перми проводят рейды по улицам города с целью выявления и пресечения незаконной торговли. За торговлю в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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