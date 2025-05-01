01 мая 2025

В ХМАО из-за паводка затопило дачные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Два дачных участка в Сургутском районе затопило из-за паводка
Два дачных участка в Сургутском районе затопило из-за паводка Фото:

В Сургутском районе затопило два приусадебных участка. Об этом сообщает МЧС на своем официальном сайте.

«На реке Большой Юган (Таурово) в поселке Тайлакова (Сургутский район) затоплено два приусадебных участка. Без угрозы жизнедеятельности населения», — сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее URA.RU писало, что ледоход на Оби приближается к Сургуту. По прогнозу он дойдет до города через 3-4 дня.

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В Сургутском районе затопило два приусадебных участка. Об этом сообщает МЧС на своем официальном сайте. «На реке Большой Юган (Таурово) в поселке Тайлакова (Сургутский район) затоплено два приусадебных участка. Без угрозы жизнедеятельности населения», — сообщает пресс-служба МЧС. Ранее URA.RU писало, что ледоход на Оби приближается к Сургуту. По прогнозу он дойдет до города через 3-4 дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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