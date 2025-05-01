В ХМАО из-за паводка затопило дачные участки

Два дачных участка в Сургутском районе затопило из-за паводка
В Сургутском районе затопило два приусадебных участка. Об этом сообщает МЧС на своем официальном сайте.
«На реке Большой Юган (Таурово) в поселке Тайлакова (Сургутский район) затоплено два приусадебных участка. Без угрозы жизнедеятельности населения», — сообщает пресс-служба МЧС.
Ранее URA.RU писало, что ледоход на Оби приближается к Сургуту. По прогнозу он дойдет до города через 3-4 дня.
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