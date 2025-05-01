01 мая 2025

Ледоход на Оби приближается к Сургуту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на Оби приближается к Сургуту
Ледоход на Оби приближается к Сургуту Фото:

Ледоход на Оби дойдет до Сургута через 3-4 дня. Однако из-за подвижек льда река в районе речпорта уже очистилась, передает журналист URA.RU.

«Сегодня утром ледоход был в Нижневартовске. В Сургуте мы ждем его через 3-4 дня. Участок в районе речпорта очистился из-за подвижек льда, однако основной ледоход до нас еще не дошел», — прокомментировал журналисту URA.RU начальник управления ГО и ЧС мэрии Сургута Андрей Рачев.

Ранее URA.RU писало, что ледоход на Оби добрался до Нижневартовска. Он подошел к городу утром 2 мая.

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Ледоход на Оби дойдет до Сургута через 3-4 дня. Однако из-за подвижек льда река в районе речпорта уже очистилась, передает журналист URA.RU. «Сегодня утром ледоход был в Нижневартовске. В Сургуте мы ждем его через 3-4 дня. Участок в районе речпорта очистился из-за подвижек льда, однако основной ледоход до нас еще не дошел», — прокомментировал журналисту URA.RU начальник управления ГО и ЧС мэрии Сургута Андрей Рачев. Ранее URA.RU писало, что ледоход на Оби добрался до Нижневартовска. Он подошел к городу утром 2 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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