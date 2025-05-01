Ледоход на Оби приближается к Сургуту
Ледоход на Оби дойдет до Сургута через 3-4 дня. Однако из-за подвижек льда река в районе речпорта уже очистилась, передает журналист URA.RU.
«Сегодня утром ледоход был в Нижневартовске. В Сургуте мы ждем его через 3-4 дня. Участок в районе речпорта очистился из-за подвижек льда, однако основной ледоход до нас еще не дошел», — прокомментировал журналисту URA.RU начальник управления ГО и ЧС мэрии Сургута Андрей Рачев.
Ранее URA.RU писало, что ледоход на Оби добрался до Нижневартовска. Он подошел к городу утром 2 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!