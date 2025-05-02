Задержан организатор прогулок по Сулакскому каньону, где погибла туристка

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Катер с туристами врезался в скалу в Дагестане, одна женщина погибла
Катер с туристами врезался в скалу в Дагестане, одна женщина погибла Фото:

В Дагестане задержан бизнесмен, который организовал прогулки на катере по Сулакскому каньону. Ранее лодка с туристами врезалась в скалу, одна женщина погибла. 

«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело», — сообщили ТАСС в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. По месту жительства и работы бизнесмена силовики провели обыски.

Трагедия произошла в конце апреля. Катер с туристами врезался в скалу в  Сулакском каньоне. Погибла жительница Рыбинска 1992 года рождения. Также есть пострадавшие. 

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В Дагестане задержан бизнесмен, который организовал прогулки на катере по Сулакскому каньону. Ранее лодка с туристами врезалась в скалу, одна женщина погибла.  «В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело», — сообщили ТАСС в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. По месту жительства и работы бизнесмена силовики провели обыски. Трагедия произошла в конце апреля. Катер с туристами врезался в скалу в  Сулакском каньоне. Погибла жительница Рыбинска 1992 года рождения. Также есть пострадавшие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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