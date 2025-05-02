Задержан организатор прогулок по Сулакскому каньону, где погибла туристка

В Дагестане задержан бизнесмен, который организовал прогулки на катере по Сулакскому каньону. Ранее лодка с туристами врезалась в скалу, одна женщина погибла.
«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело», — сообщили ТАСС в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. По месту жительства и работы бизнесмена силовики провели обыски.
Трагедия произошла в конце апреля. Катер с туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне. Погибла жительница Рыбинска 1992 года рождения. Также есть пострадавшие.
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