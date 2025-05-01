01 мая 2025

Площадь пожара в Салехарде составляет 400 квадратных метров, горит кровля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составляет 400 кв. м, сообщает МЧС
Площадь пожара составляет 400 кв. м, сообщает МЧС Фото:

Площадь пожара в Салехарде на улице Республики, 114 составляет 400 кв. м. Горит кровля трехэтажного строительного магазина. Окружной МЧС опубликовал видео с тушения пожара. 

«Площадь пожара составляет ориентировочно 400 кв. м», — сообщают в окружном МЧС. В строительном магазине горит кровля. 

Ранее собщалось, что в Салехарде перекрыли улицу из-за возгорания в строительном магазине «Центральный» на улице Республики, 114. Покупатели и персонал эвакуируются.

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Площадь пожара в Салехарде на улице Республики, 114 составляет 400 кв. м. Горит кровля трехэтажного строительного магазина. Окружной МЧС опубликовал видео с тушения пожара.  «Площадь пожара составляет ориентировочно 400 кв. м», — сообщают в окружном МЧС. В строительном магазине горит кровля.  Ранее собщалось, что в Салехарде перекрыли улицу из-за возгорания в строительном магазине «Центральный» на улице Республики, 114. Покупатели и персонал эвакуируются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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