Площадь пожара составляет 400 кв. м, сообщает МЧС
Площадь пожара в Салехарде на улице Республики, 114 составляет 400 кв. м. Горит кровля трехэтажного строительного магазина. Окружной МЧС опубликовал видео с тушения пожара.
«Площадь пожара составляет ориентировочно 400 кв. м», — сообщают в окружном МЧС. В строительном магазине горит кровля.
Ранее собщалось, что в Салехарде перекрыли улицу из-за возгорания в строительном магазине «Центральный» на улице Республики, 114. Покупатели и персонал эвакуируются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!