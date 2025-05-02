Зеленскому напомнили об обязательствах Украины перед Европой по ресурсам

Еврокомиссия рассчитывает, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский продолжит выполнять обязательства по меморандуму о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов, который был подписан с Европейским союзом в 2021 году, несмотря на недавнее соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Леа Зубер.
«Сделка США и Украины не является эксклюзивной, она не будет иметь последствий для нашего меморандума о взаимопонимании от 2021 года. Украина может сотрудничать с ЕС в этой сфере, мы были бы рады продолжить такое взаимодействие», — заявила Леа Зубер, ее слова передает РИА Новости.
Согласно информации Минфина США, соглашение между Вашингтоном и Киевом предусматривает создание инвестиционного фонда для работы с украинскими природными ресурсами с привлечением новой помощи, включая системы ПВО. Власти Украины подчеркивают, что все ресурсы остаются в собственности и под контролем Киева. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Ранее ЕС отмечал, что украинский потенциал в сфере критически важного сырья может способствовать декарбонизации европейской экономики и развитию ЕС как крупнейшего после Китая производителя аккумуляторов.
Ранее Соединенные Штаты и Украина заключили соглашение, предусматривающее совместное распределение доходов и роялти от будущей реализации украинских минеральных ресурсов и редкоземельных металлов. Как отметил Дональд Трамп, данное соглашение призвано стать экономическим мотиватором для продолжения американских инвестиций в сферу обороны Украины, а также в ее восстановление после того, как США возьмут на себя роль посредника в мирных переговорах с Россией, пишет MK.RU.
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