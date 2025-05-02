На юге Чили произошло серьезное землетрясение, есть угроза цунами. Скрин

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Землетрясение в 7,5 баллов произошло на юге Чили
Землетрясение в 7,5 баллов произошло на юге Чили Фото:

Землетрясение магнитудой в 7,5 баллов произошло на юге Чили. Национальный сейсмологический центр сообщает об угрозе цунами. 

«Землетрясение имело магнитуду 7,5 и произошло в 218 километрах к югу от Пуэрто-Уильямса», — передает сейсмологический центр. Глубина землетрясения составляет 10 километров. 

Стихийное бедствие произошло в районах Магеллан и Чилийской Антарктиды. Объявлен уровень тревоги о цунами. Местных жителей эвакуируют в безопасную зону.

Землетрясение произошло 2 мая
Землетрясение произошло 2 мая
Фото:

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Землетрясение магнитудой в 7,5 баллов произошло на юге Чили. Национальный сейсмологический центр сообщает об угрозе цунами.  «Землетрясение имело магнитуду 7,5 и произошло в 218 километрах к югу от Пуэрто-Уильямса», — передает сейсмологический центр. Глубина землетрясения составляет 10 километров.  Стихийное бедствие произошло в районах Магеллан и Чилийской Антарктиды.  Объявлен уровень тревоги о цунами. Местных жителей эвакуируют в безопасную зону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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