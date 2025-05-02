Землетрясение в 7,5 баллов произошло на юге Чили
Землетрясение магнитудой в 7,5 баллов произошло на юге Чили. Национальный сейсмологический центр сообщает об угрозе цунами.
«Землетрясение имело магнитуду 7,5 и произошло в 218 километрах к югу от Пуэрто-Уильямса», — передает сейсмологический центр. Глубина землетрясения составляет 10 километров.
Стихийное бедствие произошло в районах Магеллан и Чилийской Антарктиды. Объявлен уровень тревоги о цунами. Местных жителей эвакуируют в безопасную зону.
Землетрясение произошло 2 мая
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