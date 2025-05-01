01 мая 2025

В Тюмени перенесли сроки открытия бесплатного городского пляжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Сделать пляж в городе предложил мэр Афанасьев
Сделать пляж в городе предложил мэр Афанасьев Фото:

В Тюмени на месяц перенесли сроки открытия бесплатного городского пляжа на озере Круглое. Об этом сообщили в местной администрации. По планам строительство должно было завершиться еще 1 мая.

«В связи с погодными условиями и поднятием уровня воды в озере Круглое, срок выполнения работ по устройству пляжа переносится до 30 мая. Отметим, что открытие пляжа и срок завершения работ это разные сроки», — рассказали в администрации Тюмени.

Работы по организации пляжа в Тюмени начались еще в ноябре 2024 года По плану они должны были завершиться 1 мая. Сам пляж должны были запустить летом. Однако до сих пор остается открытым вопрос о том, будет ли он бесплатным.

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В Тюмени на месяц перенесли сроки открытия бесплатного городского пляжа на озере Круглое. Об этом сообщили в местной администрации. По планам строительство должно было завершиться еще 1 мая. «В связи с погодными условиями и поднятием уровня воды в озере Круглое, срок выполнения работ по устройству пляжа переносится до 30 мая. Отметим, что открытие пляжа и срок завершения работ это разные сроки», — рассказали в администрации Тюмени. Работы по организации пляжа в Тюмени начались еще в ноябре 2024 года По плану они должны были завершиться 1 мая. Сам пляж должны были запустить летом. Однако до сих пор остается открытым вопрос о том, будет ли он бесплатным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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