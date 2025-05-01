01 мая 2025

Мэр челябинского города просит не верить фейкам о готовящемся теракте в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр напомнил об ответственности за распространение фейков
Мэр напомнил об ответственности за распространение фейков Фото:

Глава закрытого города Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер просит не верить фейкам о готовящемся нападении на школы и не сеять панику среди других родителей. Об этом Гергенрейдер написал в telegram-канале.

«В последнее время среди жителей округа активно распространяются слухи о нападениях на школы. Родители, напуганные этими слухами, начинают массово отправлять сообщения с фейковыми новостями, призывая своих детей не ходить в школу», — написал Гергенрейдер.

Злоумышленники достигают своей цели — они сеют панику и дестабилизируют обстановку среди населения. Жителям Озерска стоит доверять только проверенным источникам информации. «Рекомендуется обратить внимание на телеграм-канал „Антитеррор Челябинск“, где эксперты развенчивают фейки», — добавил глава города.

Гергенрейдер напомнил об ответственности за распространение фейков, вплоть до уголовной. Репосты на свою страницу в соцсети также расцениваются как распространение информации.

Жители Озерска ранее обсуждали якобы готовящееся нападение на школы. Аноним, распространявший сообщений, заявил о нескольких взрывных устройствах, заложенных в одной из школ города. Теракт, с его слов, был запланирован на 5 мая. Правоохранительными органами проведены профилактические мероприятия, угрозы для жизни и здоровья жителям округа нет, добавил Гергенрейдер.

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Глава закрытого города Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер просит не верить фейкам о готовящемся нападении на школы и не сеять панику среди других родителей. Об этом Гергенрейдер написал в telegram-канале. «В последнее время среди жителей округа активно распространяются слухи о нападениях на школы. Родители, напуганные этими слухами, начинают массово отправлять сообщения с фейковыми новостями, призывая своих детей не ходить в школу», — написал Гергенрейдер. Злоумышленники достигают своей цели — они сеют панику и дестабилизируют обстановку среди населения. Жителям Озерска стоит доверять только проверенным источникам информации. «Рекомендуется обратить внимание на телеграм-канал „Антитеррор Челябинск“, где эксперты развенчивают фейки», — добавил глава города. Гергенрейдер напомнил об ответственности за распространение фейков, вплоть до уголовной. Репосты на свою страницу в соцсети также расцениваются как распространение информации. Жители Озерска ранее обсуждали якобы готовящееся нападение на школы. Аноним, распространявший сообщений, заявил о нескольких взрывных устройствах, заложенных в одной из школ города. Теракт, с его слов, был запланирован на 5 мая. Правоохранительными органами проведены профилактические мероприятия, угрозы для жизни и здоровья жителям округа нет, добавил Гергенрейдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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