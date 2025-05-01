Мэр челябинского города просит не верить фейкам о готовящемся теракте в школе

Глава закрытого города Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер просит не верить фейкам о готовящемся нападении на школы и не сеять панику среди других родителей. Об этом Гергенрейдер написал в telegram-канале.
«В последнее время среди жителей округа активно распространяются слухи о нападениях на школы. Родители, напуганные этими слухами, начинают массово отправлять сообщения с фейковыми новостями, призывая своих детей не ходить в школу», — написал Гергенрейдер.
Злоумышленники достигают своей цели — они сеют панику и дестабилизируют обстановку среди населения. Жителям Озерска стоит доверять только проверенным источникам информации. «Рекомендуется обратить внимание на телеграм-канал „Антитеррор Челябинск“, где эксперты развенчивают фейки», — добавил глава города.
Гергенрейдер напомнил об ответственности за распространение фейков, вплоть до уголовной. Репосты на свою страницу в соцсети также расцениваются как распространение информации.
Жители Озерска ранее обсуждали якобы готовящееся нападение на школы. Аноним, распространявший сообщений, заявил о нескольких взрывных устройствах, заложенных в одной из школ города. Теракт, с его слов, был запланирован на 5 мая. Правоохранительными органами проведены профилактические мероприятия, угрозы для жизни и здоровья жителям округа нет, добавил Гергенрейдер.
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