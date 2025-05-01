СК по ЯНАО организовали проверку после гибели мужчины в ущелье

В Приуральском районе (ЯНАО) следователи организовали доследственную проверку после гибели мужчины и тяжелого травмирования женщины в горах Полярного Урала. Об этом сообщает пресс-служба следственного отдела следкома РФ по ЯНАО.
«По данным ведомства, мужчина 1988 года рождения и женщина 1982 года рождения прибыли в регион из города Воркуты и направились на снегоходе по заповеднику „Ингилор“ в горной местности. На пути следования, пострадавшие провалились в ущелье, в результате чего мужчина погиб, а женщина получила тяжелые травмы», — говорится в сообщении следственного отдела.
В настоящее время женщине оказывается необходимая медицинская помощь, она была доставлена в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее, 1 мая, сообщалось, что в горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды, тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись на помощь на снегоходах. Тело мужчины доставили в морг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!