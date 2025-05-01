01 мая 2025

В Кургане интересно: силовики провели для школьников и студентов квиз к 80-ю Победы. Фото

В Кургане прошел финальный этап исторического брейн-ринга «Подвиг и память»
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Курганские школьники и студенты приняли участию в квизе в честь Дня Победы
Курганские школьники и студенты приняли участию в квизе в честь Дня Победы Фото:
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В Кургане состоялся финальный этап исторического брейн-ринга «Подвиг и память», приуроченного к 80-летию Великой Победы. Он прошел среди команд школьников и студентов в виде квиза при поддержке силовых структур и ветеранов правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.

Организаторами мероприятия выступили ветераны войск правопорядка, управление Росгвардии региона и региональная организация «Движение первых». В интеллектуальном состязании приняли участие команды из 23 образовательных учреждений, а в финал вышли 11 лучших команд-знатоков истории. «Финал прошел в формате квиза, шесть раундов которого были посвящены кинематографу и живописи о Великой Отечественной войне», — пишет паблик сосети «ВКонтакте» администрации Кургана со ссылкой на представителей Росгвардии.

Победителем среди средних профессиональных учреждений стала команда Курганского промышленного техникума. Второе и третье места заняли студенты технологического колледжа. Среди общеобразовательных школ уверенную победу одержали учащиеся школы № 40, вторыми стали представители школы № 44, а замкнула тройку лидеров сборная гимназии № 30. Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников и выразили надежду на продолжение подобных патриотических проектов в регионе.

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В Кургане состоялся финальный этап исторического брейн-ринга «Подвиг и память», приуроченного к 80-летию Великой Победы. Он прошел среди команд школьников и студентов в виде квиза при поддержке силовых структур и ветеранов правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана. Организаторами мероприятия выступили ветераны войск правопорядка, управление Росгвардии региона и региональная организация «Движение первых». В интеллектуальном состязании приняли участие команды из 23 образовательных учреждений, а в финал вышли 11 лучших команд-знатоков истории. «Финал прошел в формате квиза, шесть раундов которого были посвящены кинематографу и живописи о Великой Отечественной войне», — пишет паблик сосети «ВКонтакте» администрации Кургана со ссылкой на представителей Росгвардии. Победителем среди средних профессиональных учреждений стала команда Курганского промышленного техникума. Второе и третье места заняли студенты технологического колледжа. Среди общеобразовательных школ уверенную победу одержали учащиеся школы № 40, вторыми стали представители школы № 44, а замкнула тройку лидеров сборная гимназии № 30. Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников и выразили надежду на продолжение подобных патриотических проектов в регионе.
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