В Кургане состоялся финальный этап исторического брейн-ринга «Подвиг и память», приуроченного к 80-летию Великой Победы. Он прошел среди команд школьников и студентов в виде квиза при поддержке силовых структур и ветеранов правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.
Организаторами мероприятия выступили ветераны войск правопорядка, управление Росгвардии региона и региональная организация «Движение первых». В интеллектуальном состязании приняли участие команды из 23 образовательных учреждений, а в финал вышли 11 лучших команд-знатоков истории. «Финал прошел в формате квиза, шесть раундов которого были посвящены кинематографу и живописи о Великой Отечественной войне», — пишет паблик сосети «ВКонтакте» администрации Кургана со ссылкой на представителей Росгвардии.
Победителем среди средних профессиональных учреждений стала команда Курганского промышленного техникума. Второе и третье места заняли студенты технологического колледжа. Среди общеобразовательных школ уверенную победу одержали учащиеся школы № 40, вторыми стали представители школы № 44, а замкнула тройку лидеров сборная гимназии № 30. Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников и выразили надежду на продолжение подобных патриотических проектов в регионе.
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