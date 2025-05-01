01 мая 2025

Байкеры ХМАО разыграют мотоцикл на открытии сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие мотосезона в Сургуте состоится 7 июня
Торжественное открытие мотосезона в Сургуте состоится 7 июня Фото:

В Сургуте среди байкеров разыграют мотоцикл на открытие сезона в начале июня. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны и концерт на городском пляже.

«Открытие мотосезона — 7 июня. Розыгрыш мотоцикла. Концерт приглашенных рок-групп. Ветеранам боевых действий и участникам колонны вход свободный», — следует из афиши, опубликованной в в группе местного байкерского клуба в соцсети «ВКонтакте».

В Нижневартовске открытие сезона планируют раньше, 17 мая. А в Ханты-Мансийске — 31 мая.

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В Сургуте среди байкеров разыграют мотоцикл на открытие сезона в начале июня. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны и концерт на городском пляже. «Открытие мотосезона — 7 июня. Розыгрыш мотоцикла. Концерт приглашенных рок-групп. Ветеранам боевых действий и участникам колонны вход свободный», — следует из афиши, опубликованной в в группе местного байкерского клуба в соцсети «ВКонтакте». В Нижневартовске открытие сезона планируют раньше, 17 мая. А в Ханты-Мансийске — 31 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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