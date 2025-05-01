Байкеры ХМАО разыграют мотоцикл на открытии сезона

Торжественное открытие мотосезона в Сургуте состоится 7 июня
В Сургуте среди байкеров разыграют мотоцикл на открытие сезона в начале июня. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны и концерт на городском пляже.
«Открытие мотосезона — 7 июня. Розыгрыш мотоцикла. Концерт приглашенных рок-групп. Ветеранам боевых действий и участникам колонны вход свободный», — следует из афиши, опубликованной в в группе местного байкерского клуба в соцсети «ВКонтакте».
В Нижневартовске открытие сезона планируют раньше, 17 мая. А в Ханты-Мансийске — 31 мая.
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