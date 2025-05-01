01 мая 2025

«Это вопрос выживания нации»: губернатор Шумков осудил разрастание мегаполисов

Курганский губернатор Шумков заявил о вреде роста больших городов для демографии
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области заявил, что рост мегаполисов вредит развитию русских людей
Губернатор Курганской области заявил, что рост мегаполисов вредит развитию русских людей Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что рост мегаполисов вредит демографии и национальной устойчивости. По его словам, агломерации вытягивают людей из глубинки, превращая страну в «безжизненное, многоэтажное пространство».

«Мы сжимаем территорию, которую осваивали наши предки. Теряем дух, теряем желание расти и развиваться. И это не вопрос эффективности экономии бюджетных трат и целесообразности монетарного подхода. Это вопрос выживания нации. Нужна иная стратегия. Русских должно быть много», — подчеркнул Шумков в своем заявлении.

Он отметил, что разросшиеся города вытягивают и без того скудные человеческие ресурсы из деревень и малых городов, обрекая огромные пространства на обезлюживание. Это, по мнению главы региона, подрывает национальный дух и перспективы развития.

Ранее Шумков подчеркивал, что одними деньгами рождаемость не поднять. URA.RU писало, что он выступал за комплексный подход к демографии — с упором не только на материальные, но и на культурные и социальные факторы.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что рост мегаполисов вредит демографии и национальной устойчивости. По его словам, агломерации вытягивают людей из глубинки, превращая страну в «безжизненное, многоэтажное пространство». «Мы сжимаем территорию, которую осваивали наши предки. Теряем дух, теряем желание расти и развиваться. И это не вопрос эффективности экономии бюджетных трат и целесообразности монетарного подхода. Это вопрос выживания нации. Нужна иная стратегия. Русских должно быть много», — подчеркнул Шумков в своем заявлении. Он отметил, что разросшиеся города вытягивают и без того скудные человеческие ресурсы из деревень и малых городов, обрекая огромные пространства на обезлюживание. Это, по мнению главы региона, подрывает национальный дух и перспективы развития. Ранее Шумков подчеркивал, что одними деньгами рождаемость не поднять. URA.RU писало, что он выступал за комплексный подход к демографии — с упором не только на материальные, но и на культурные и социальные факторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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