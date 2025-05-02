Овечкин не попал в финал престижной премии после рекорда

Российский нападающий Александр Овечкин, выдвинутый клубом «Вашингтон Кэпиталз», не вошел в число финалистов на получение престижной премии «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Недавно российский хоккеист побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу. Он стал лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен.
«Нападающий „Колорадо Эвеланш“ Габриэль Ландеског , вратарь „Миннесота Уайлд“ Марк-Андре Флери и нападающий „Коламбус Блю Джекетс“ Шон Монахан стали тремя финалистами конкурса на приз памяти Билла Мастертона 2024–25 , который вручается „игроку, который наилучшим образом демонстрирует такие качества, как упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею“, как объявила сегодня Национальная хоккейная лига», — отмечается на сайте NHL. При этом Овечкин не попал в список финалистов на премию.
Ранее журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер сообщила, что «Вашингтон» номинировал Александра Овечкина на получение «Билл Мастертон Трофи» после того, как он 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, опередив легендарного канадца Уэйна Гретцки. Однако, как отмечается на сайте НХЛ, в тройку финалистов Овечкин не попал.
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 6 апреля установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, Овечкин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки и стал самым результативным снайпером в истории НХЛ. Реакция Гретцки на успех российского спортсмена была крайне эмоциональной — он не смог сдержать слез, наблюдая за этим событием.
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