Жителей Пермского края пригласили стать спасателями на лето

В Пермском крае набирают спасателей-матросов на пляжи. Кандидаты должны быть совершеннолетними и уметь плавать. Работать предстоит все лето, сообщает Поисково-спасательной службе Кунгурского округа.
«Набираем сезонных спасателей-матросов для работы летом с 1 июня по 31 августа на постах в организованных местах массового отдыха у воды в Кунгурском муниципальном округе. В обязанности входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией пляжа, а также в случае необходимости оказание первой помощи. Всех новичков обучат навыкам оказания первой медицинской помощи», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что кандидаты должны быть старше 18 лет, обладать хорошей физической формой, не иметь хронических заболеваний и уметь плавать. Размер заработной платы обсуждается при собеседовании. Отбор проходит в рабочие дни по адресу: Кунгур, улица Газеты Искра, 1 (вход с торца здания).
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская городская служба спасения пригласила желающих стать матросами-спасателями для работы на пляжах. Вакансия сезонная в местах отдыха населения у воды.
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