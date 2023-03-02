02 марта 2023

Пермякам предложили стать матросами-спасателями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, мчс, бинокль, очки, служба спасения, спасатель
Матросы-спасатели пройдут обучение перед началом пляжного сезона Фото:

Пермская городская служба спасения пригласила желающих стать матросами-спасателями для работы на пляжах. Объявление о вакансии размещено на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Пермская городская служба спасения открывает сезонную вакансию „матросов-спасателей“ для работы в местах отдыха населения у воды. В обязанности входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией, а также оказание первой помощи», — сказано в объявлении.

Кандидаты, изъявившие желание стать спасателями, должны уметь плавать и иметь хорошее физическое здоровье. Перед началом пляжного сезона они пройдут обучение и получат соответствующую квалификацию. В июле прошлого года пермские матросы-спасатели оказали помощь пловцу, который недооценил свои силы и едва не утонул в Каме.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермская городская служба спасения пригласила желающих стать матросами-спасателями для работы на пляжах. Объявление о вакансии размещено на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте». «Пермская городская служба спасения открывает сезонную вакансию „матросов-спасателей“ для работы в местах отдыха населения у воды. В обязанности входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией, а также оказание первой помощи», — сказано в объявлении. Кандидаты, изъявившие желание стать спасателями, должны уметь плавать и иметь хорошее физическое здоровье. Перед началом пляжного сезона они пройдут обучение и получат соответствующую квалификацию. В июле прошлого года пермские матросы-спасатели оказали помощь пловцу, который недооценил свои силы и едва не утонул в Каме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...