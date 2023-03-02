Пермякам предложили стать матросами-спасателями

03 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Матросы-спасатели пройдут обучение перед началом пляжного сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская городская служба спасения пригласила желающих стать матросами-спасателями для работы на пляжах. Объявление о вакансии размещено на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте». «Пермская городская служба спасения открывает сезонную вакансию „матросов-спасателей“ для работы в местах отдыха населения у воды. В обязанности входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией, а также оказание первой помощи», — сказано в объявлении. Кандидаты, изъявившие желание стать спасателями, должны уметь плавать и иметь хорошее физическое здоровье. Перед началом пляжного сезона они пройдут обучение и получат соответствующую квалификацию. В июле прошлого года пермские матросы-спасатели оказали помощь пловцу, который недооценил свои силы и едва не утонул в Каме.

Пермская городская служба спасения пригласила желающих стать матросами-спасателями для работы на пляжах. Объявление о вакансии размещено на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте». «Пермская городская служба спасения открывает сезонную вакансию „матросов-спасателей“ для работы в местах отдыха населения у воды. В обязанности входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией, а также оказание первой помощи», — сказано в объявлении. Кандидаты, изъявившие желание стать спасателями, должны уметь плавать и иметь хорошее физическое здоровье. Перед началом пляжного сезона они пройдут обучение и получат соответствующую квалификацию. В июле прошлого года пермские матросы-спасатели оказали помощь пловцу, который недооценил свои силы и едва не утонул в Каме.