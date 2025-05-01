Болельщики хоккейной команды «Трактор» горячо поддержали спортсменов, которые в пятницу, 2 мая, в матче с московским «Динамо» одержали победу. Фанаты «черно-белых» скандировали на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в столице России, а также радовались на Кировке в Челябинске.
«Трактор» одержал победу во втором овертайме со счетом 3:2 и повел в серии — 3:0. Трибуны «ВТБ Арена» взорвались в овациях. Фанаты дружно скандировали, размахивая флагами любимой команды», — сообщил URA.RU читатель.
Бурными эмоциями встретили успех «Трактора» на Кировке в Челябинске. В центре города собрались сотни болельщиков.
Как сообщало URA.RU ранее, «Трактор» поставил соперника по полуфиналу Кубка Гагарина московское «Динамо» на грань вылета. Победную шайбу забил нападающий «медведей» Максим Шабанов.
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