В Кургане потушили пожар в крупном микрорайоне

Пожар был оперативно потушен
В Заозерном микрорайоне Кургана 2 мая вечером сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства.
«В 19:37 поступило сообщение о возгорании кухонной мебели в доме №16, корпус семь в пятом микрорайоне Заозерного. В 20:23 огонь на площади пять квадратных метров был потушен», — говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что пожар тушили девять сотрудников. Было задействовано четыре единицы техники, отметили в МЧС.
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