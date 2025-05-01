01 мая 2025

В Кургане потушили пожар в крупном микрорайоне

Сотрудники МЧС потушили пожар в Заозерном микрорайоне Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар был оперативно потушен
Пожар был оперативно потушен Фото:

В Заозерном микрорайоне Кургана 2 мая вечером сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства.

«В 19:37 поступило сообщение о возгорании кухонной мебели в доме №16, корпус семь в пятом микрорайоне Заозерного. В 20:23 огонь на площади пять квадратных метров был потушен», — говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что пожар тушили девять сотрудников. Было задействовано четыре единицы техники, отметили в МЧС.

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В Заозерном микрорайоне Кургана 2 мая вечером сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства. «В 19:37 поступило сообщение о возгорании кухонной мебели в доме №16, корпус семь в пятом микрорайоне Заозерного. В 20:23 огонь на площади пять квадратных метров был потушен», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что пожар тушили девять сотрудников. Было задействовано четыре единицы техники, отметили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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