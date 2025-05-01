Тюменские пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

В Тюмени вечером 2 мая произошел пожар в квартире жилого дома № 51 на улице Монтажников. Пожарным удалось спасти двух человек, сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.
«Огнеборцы спасли двух человек, еще десять жильцов дома были эвакуированы. Пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера.
Для ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 24 сотрудника МЧС. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!