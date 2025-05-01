01 мая 2025

Тюменские пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в жилом доме по адресу: Монтажников, 51 (архивное фото)
Пожар произошел в жилом доме по адресу: Монтажников, 51 (архивное фото) Фото:

В Тюмени вечером 2 мая произошел пожар в квартире жилого дома № 51 на улице Монтажников. Пожарным удалось спасти двух человек, сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

 «Огнеборцы спасли двух человек, еще десять жильцов дома были эвакуированы. Пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров», — сообщили в  telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера.

Для ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 24 сотрудника МЧС. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия.

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В Тюмени вечером 2 мая произошел пожар в квартире жилого дома № 51 на улице Монтажников. Пожарным удалось спасти двух человек, сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.  «Огнеборцы спасли двух человек, еще десять жильцов дома были эвакуированы. Пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров», — сообщили в  telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера. Для ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 24 сотрудника МЧС. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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