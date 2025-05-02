В Челябинске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска за 450 тысяч рублей. Такая же, более позднего года выпуска, согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Продавец отметил, что машина имеет оригинальные детали и находится в рабочем состоянии. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«Голубой ГАЗ 21 со звездой. Комплектная машина с системой централизованной смазки, родные мосты и агрегаты, родной радиатор. Салон красного цвета. Авто на ходу, документы советского образца», — сообщается на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что автомобиль прошел 200 тысяч километров и сменил двух владельцев по паспорту транспортного средства. В описании указана модификация автомобиля — 2.5 MT с мощностью двигателя 70 лошадиных сил.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» 1969 года выпуска за 49 тысяч рублей. Это единственный экземпляр данной модели, доступный к покупке в регионе.
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