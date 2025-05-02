02 мая 2025
01 мая 2025

В Челябинске уникальную «президентскую» машину продают за 450 тысяч рублей. Скрин

В Челябинске предлагают приобрести ГАЗ-21 «Волга» в исправном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Раритетную «Волгу» с 67-летней историей продают в Челябинске
Раритетную «Волгу» с 67-летней историей продают в Челябинске Фото:

В Челябинске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска за 450 тысяч рублей. Такая же, более позднего года выпуска, согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Продавец отметил, что машина имеет оригинальные детали и находится в рабочем состоянии. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Голубой ГАЗ 21 со звездой. Комплектная машина с системой централизованной смазки, родные мосты и агрегаты, родной радиатор. Салон красного цвета. Авто на ходу, документы советского образца», — сообщается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что автомобиль прошел 200 тысяч километров и сменил двух владельцев по паспорту транспортного средства. В описании указана модификация автомобиля — 2.5 MT с мощностью двигателя 70 лошадиных сил.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» 1969 года выпуска за 49 тысяч рублей. Это единственный экземпляр данной модели, доступный к покупке в регионе.

Машина находится на ходу
Машина находится на ходу
Фото:

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В Челябинске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска за 450 тысяч рублей. Такая же, более позднего года выпуска, согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Продавец отметил, что машина имеет оригинальные детали и находится в рабочем состоянии. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Голубой ГАЗ 21 со звездой. Комплектная машина с системой централизованной смазки, родные мосты и агрегаты, родной радиатор. Салон красного цвета. Авто на ходу, документы советского образца», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что автомобиль прошел 200 тысяч километров и сменил двух владельцев по паспорту транспортного средства. В описании указана модификация автомобиля — 2.5 MT с мощностью двигателя 70 лошадиных сил. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» 1969 года выпуска за 49 тысяч рублей. Это единственный экземпляр данной модели, доступный к покупке в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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