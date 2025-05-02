Тюменцы начали активно перегонять автомобили из-за границы

В Тюмени зафиксирован значительный рост спроса на услуги перегона автомобилей и автоконсультантов. В марте спрос на перегон транспортных средств из зарубежных стран увеличился в 2,3 раза, по сравнению с февралем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«В марте 2025 года жители Тюмени стали чаще искать таких исполнителей по сравнению с февралем этого года: перегон транспортных средств из-за границы стал востребованнее в 2,3 раза (+125%). Услуги по перегону автомобилей по городу также прибавили в популярности — за месяц покупатели стали искать водителей-перегонщиков в 2,3 раза (+133%). Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 65%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
В марте в Тюменской области спрос на подержанные автомобили также вырос на 10,3%. Лидируют Kia (+16,4%), LADA (+13,3%) и Hyundai (+7,9%). Спрос на диагностику авто перед покупкой увеличился на 50%, на оценку стоимости — на 7%, предложение диагностических услуг выросло на 75%. Услуги транспортных брокеров стали популярнее на 63%.
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