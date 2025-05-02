02 мая 2025
01 мая 2025

Тюменцы начали активно перегонять автомобили из-за границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Перегон транспортных средств из-за границы стал востребованнее на 125% (архивное фото)
Перегон транспортных средств из-за границы стал востребованнее на 125% (архивное фото) Фото:

В Тюмени зафиксирован значительный рост спроса на услуги перегона автомобилей и автоконсультантов. В марте спрос на перегон транспортных средств из зарубежных стран увеличился в 2,3 раза, по сравнению с февралем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«В марте 2025 года жители Тюмени стали чаще искать таких исполнителей по сравнению с февралем этого года: перегон транспортных средств из-за границы стал востребованнее в 2,3 раза (+125%). Услуги по перегону автомобилей по городу также прибавили в популярности — за месяц покупатели стали искать водителей-перегонщиков в 2,3 раза (+133%). Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 65%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

В марте в Тюменской области спрос на подержанные автомобили также вырос на 10,3%. Лидируют Kia (+16,4%), LADA (+13,3%) и Hyundai (+7,9%). Спрос на диагностику авто перед покупкой увеличился на 50%, на оценку стоимости — на 7%, предложение диагностических услуг выросло на 75%. Услуги транспортных брокеров стали популярнее на 63%.

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В Тюмени зафиксирован значительный рост спроса на услуги перегона автомобилей и автоконсультантов. В марте спрос на перегон транспортных средств из зарубежных стран увеличился в 2,3 раза, по сравнению с февралем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В марте 2025 года жители Тюмени стали чаще искать таких исполнителей по сравнению с февралем этого года: перегон транспортных средств из-за границы стал востребованнее в 2,3 раза (+125%). Услуги по перегону автомобилей по городу также прибавили в популярности — за месяц покупатели стали искать водителей-перегонщиков в 2,3 раза (+133%). Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 65%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. В марте в Тюменской области спрос на подержанные автомобили также вырос на 10,3%. Лидируют Kia (+16,4%), LADA (+13,3%) и Hyundai (+7,9%). Спрос на диагностику авто перед покупкой увеличился на 50%, на оценку стоимости — на 7%, предложение диагностических услуг выросло на 75%. Услуги транспортных брокеров стали популярнее на 63%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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