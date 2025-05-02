02 мая 2025

Трамп запустит жесткие сокращения в ЦРУ

WP: Трамп планирует сократить штат ЦРУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупные сокращения пройдут в ЦРУ
Крупные сокращения пройдут в ЦРУ Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения численности сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других крупных разведывательных ведомств страны. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Администрация планирует урезать штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет, а также сократить еще тысячи сотрудников в других подразделениях разведывательного сообщества США, включая Агентство национальной безопасности (АНБ)», — сообщил источник The Washington Post. 

Ранее стало известно, что вооруженные силы США также рассматривают возможность значительного сокращения численности — до 90 тысяч военнослужащих, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Эти меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США, что отражается на различных государственных структурах, включая разведывательное сообщество.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения численности сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других крупных разведывательных ведомств страны. Об этом сообщает издание The Washington Post. «Администрация планирует урезать штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет, а также сократить еще тысячи сотрудников в других подразделениях разведывательного сообщества США, включая Агентство национальной безопасности (АНБ)», — сообщил источник The Washington Post.  Ранее стало известно, что вооруженные силы США также рассматривают возможность значительного сокращения численности — до 90 тысяч военнослужащих, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Эти меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США, что отражается на различных государственных структурах, включая разведывательное сообщество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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