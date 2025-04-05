Military: США могут сократить армию на 90 тысяч человек

Вооруженные силы США изучают перспективу уменьшения численности своего регулярного состава на 90 тысяч человек. Об этом сообщает американский портал Military.com.
«Армия США рассматривает возможность масштабного сокращения численности действующих военнослужащих до 90 000 человек», — передает портал со ссылкой на американских чиновников. Там добавили, что это решение демонстрирует усиливающееся финансовое напряжение, испытываемое Пентагоном, а также свидетельствует о стратегическом сдвиге в военной политике США, выражающемся в отходе от традиционной ориентации на Европу и борьбу с терроризмом.
Согласно представленной информации, рассматриваются различные сценарии, включая сокращение численности военных до 420 тысяч или даже до 360 тысяч человек, при текущем составе в 450 тысяч военнослужащих. Пока еще не ясно, будут ли изменения затрагивать резервистов или Национальную гвардию. Как уточняют эксперты, целью таких реформ является преобразование сухопутных войск в «более гибкий, специализированный инструмент, более подходящий для будущих конфликтов».
Ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет выдал директиву о подготовке к значительным увольнениям в структурах Пентагона. В контексте инициативы по сокращению расходов предусматривается увольнение до 60 тысяч гражданских служащих, передает «Царьград».
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