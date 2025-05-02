Курганский врач Ефремова объяснила, как меньше уставать на работе

На работе курганцы проводят большую часть жизни. Чтобы меньше уставать и трудиться эффективно, необходимо правильно питаться, делать перерывы на физкультминутки и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказала главный внештатный специалист по спортивной медицине депздрава Курганской области, врач Валентина Ефремова.
«Перекусы на бегу или переедание при сидячей работе приводят к заболеваниям. Важно соблюдать режим питания и отдавать предпочтение полезной еде. Через каждые 60 минут неподвижной работы необходимо делать разминку в офисе. Также преодолеть усталость поможет отказ от курения», — пояснила Ефремова. Ее рекомендации опубликованы в паблике депздрава во «ВКонтакте».
По мнению эксперта, сохранить здоровье на работе можно путем уменьшения стрессовых ситуаций. Этому помогает доброжелательная атмосфера в коллективе, а также регулярные профосмотры, консультации, тренинги. Ефремова подчеркнула, что комфортные условия труда зависят от работодателя, который заботится о сотрудниках.
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