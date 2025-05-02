02 мая 2025
01 мая 2025

Курганский врач Ефремова объяснила, как меньше уставать на работе

Курганский врач Ефремова: перекусы на бегу и курение снижают работоспособность
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт депздрава дала советы сотрудникам офисов
Эксперт депздрава дала советы сотрудникам офисов Фото:

На работе курганцы проводят большую часть жизни. Чтобы меньше уставать и трудиться эффективно, необходимо правильно питаться, делать перерывы на физкультминутки и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказала главный внештатный специалист по спортивной медицине депздрава Курганской области, врач Валентина Ефремова.

«Перекусы на бегу или переедание при сидячей работе приводят к заболеваниям. Важно соблюдать режим питания и отдавать предпочтение полезной еде. Через каждые 60 минут неподвижной работы необходимо делать разминку в офисе. Также преодолеть усталость поможет отказ от курения», — пояснила Ефремова. Ее рекомендации опубликованы в паблике депздрава во «ВКонтакте».

По мнению эксперта, сохранить здоровье на работе можно путем уменьшения стрессовых ситуаций. Этому помогает доброжелательная атмосфера в коллективе, а также регулярные профосмотры, консультации, тренинги. Ефремова подчеркнула, что комфортные условия труда зависят от работодателя, который заботится о сотрудниках.

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На работе курганцы проводят большую часть жизни. Чтобы меньше уставать и трудиться эффективно, необходимо правильно питаться, делать перерывы на физкультминутки и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказала главный внештатный специалист по спортивной медицине депздрава Курганской области, врач Валентина Ефремова. «Перекусы на бегу или переедание при сидячей работе приводят к заболеваниям. Важно соблюдать режим питания и отдавать предпочтение полезной еде. Через каждые 60 минут неподвижной работы необходимо делать разминку в офисе. Также преодолеть усталость поможет отказ от курения», — пояснила Ефремова. Ее рекомендации опубликованы в паблике депздрава во «ВКонтакте». По мнению эксперта, сохранить здоровье на работе можно путем уменьшения стрессовых ситуаций. Этому помогает доброжелательная атмосфера в коллективе, а также регулярные профосмотры, консультации, тренинги. Ефремова подчеркнула, что комфортные условия труда зависят от работодателя, который заботится о сотрудниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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