В городах Миллерово, Белая Калитва, а также в станице Тацинская Ростовской области зафиксировано не менее десяти взрывов. По сообщениям очевидцев, системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения атаки украинских беспилотников. Кроме того, отмечаются перебои с подачей электроэнергии.
«Произошло около десяти взрывов и видны вспышки в небе от работы ПВО по украинским БПЛА. На нескольких улицах в Миллерово отключилось электричество», — сообщили очевидцы в местных чатах.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. По информации компании «Донэнерго», в сетях смежной организации зафиксировано технологическое нарушение, в результате чего часть потребителей была отключена от электроснабжения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.