Над Ростовской областью прогремели десятки взрывов

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ПВО отражали атаку дронов на российские территории
ПВО отражали атаку дронов на российские территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городах Миллерово, Белая Калитва, а также в станице Тацинская Ростовской области зафиксировано не менее десяти взрывов. По сообщениям очевидцев, системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения атаки украинских беспилотников. Кроме того, отмечаются перебои с подачей электроэнергии.

«Произошло около десяти взрывов и видны вспышки в небе от работы ПВО по украинским БПЛА. На нескольких улицах в Миллерово отключилось электричество», — сообщили очевидцы в местных чатах.  

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. По информации компании «Донэнерго», в сетях смежной организации зафиксировано технологическое нарушение, в результате чего часть потребителей была отключена от электроснабжения. 

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В городах Миллерово, Белая Калитва, а также в станице Тацинская Ростовской области зафиксировано не менее десяти взрывов. По сообщениям очевидцев, системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения атаки украинских беспилотников. Кроме того, отмечаются перебои с подачей электроэнергии. «Произошло около десяти взрывов и видны вспышки в небе от работы ПВО по украинским БПЛА. На нескольких улицах в Миллерово отключилось электричество», — сообщили очевидцы в местных чатах.   Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. По информации компании «Донэнерго», в сетях смежной организации зафиксировано технологическое нарушение, в результате чего часть потребителей была отключена от электроснабжения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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