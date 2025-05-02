02 мая 2025

«Оскорбил честь»: участник жестокой расправы над свердловским школьником назвал причину. Фото, видео

Обидчик избитого школьника в Новоуральске заявил, что защищал честь мамы
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам одноклассника, первым конфликт начал именно пострадавший
По словам одноклассника, первым конфликт начал именно пострадавший Фото:

Ученик школы №40 Новоуральска (Свердловская область), которого избили сверстники, перед этим якобы оскорбил одного из них. Об этом URA.RU рассказал один из обидчиков.

Вечером 2 мая агентство опубликовало видео, на котором девятиклассника толпой бьют в раздевалке и засовывают ему в рот носок. Выяснилось, что инцидент случился неделю назад, а видео, снятое самими агрессорами, разлетелось по школьным чатам. Следственный комитет после публикации URA.RU возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Все началось еще с пятого класса — вечные его выходки, провокации и так далее. Когда он оскорбил честь моей мамы, я уже не стал сдерживаться — вот и все. Он назвал меня „сыном женщины вольного характера“», — утверждает один из обидчиков. Он также заявил, что пострадавшего «никто не избивал, он даже не сопротивлялся». «Носок был в качестве наказания», — добавил парень. По его словам, пострадавший якобы оскорблял и даже мог поднять руку на своих одноклассниц.

При этом сам пострадавший говорит, что это неправда. «Я их боюсь, четыре года от них бегаю», — настаивает он. 

Участник конфликта настаивает, что драки не было
Участник конфликта настаивает, что драки не было
Фото:

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Ученик школы №40 Новоуральска (Свердловская область), которого избили сверстники, перед этим якобы оскорбил одного из них. Об этом URA.RU рассказал один из обидчиков. Вечером 2 мая агентство опубликовало видео, на котором девятиклассника толпой бьют в раздевалке и засовывают ему в рот носок. Выяснилось, что инцидент случился неделю назад, а видео, снятое самими агрессорами, разлетелось по школьным чатам. Следственный комитет после публикации URA.RU возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». «Все началось еще с пятого класса — вечные его выходки, провокации и так далее. Когда он оскорбил честь моей мамы, я уже не стал сдерживаться — вот и все. Он назвал меня „сыном женщины вольного характера“», — утверждает один из обидчиков. Он также заявил, что пострадавшего «никто не избивал, он даже не сопротивлялся». «Носок был в качестве наказания», — добавил парень. По его словам, пострадавший якобы оскорблял и даже мог поднять руку на своих одноклассниц. При этом сам пострадавший говорит, что это неправда. «Я их боюсь, четыре года от них бегаю», — настаивает он. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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