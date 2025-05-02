Уголовное дело о противоправных действиях школьников в отношении их сверстника, над которым подростки устроили буллинг и засунули в рот носок, возбудили в Новоуральске. Об этом сообщил старший помощник главы Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«По поручению руководителя следственного управления СК России по Свердловской области генерал-майора юстиции Богдана Францишко, следственным отделом по ЗАТО город Новоуральск регионального Следственного комитета РФ по сообщению о совершении несколькими подростками противоправных действий в отношении их сверстника на территории школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — подчеркнул Шульга. Добавив, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Также будет проведена проверка уполномоченных должностных лиц системы профилактики, образования, внутренних дел. По ее итогам будет дана оценка эффективности работы всех уровней региональной власти и принято процессуальное решение.
Травля подростка произошла в школе №40 Новоуральска. Один из эпизодов попал на видео: одноклассники на перемене стащили мальчика со скамейки на пол, скрутили его, сняли ботинки и затолкали ему в рот носок. Кадры впоследствии разослали по чатам. На чудовищные условия в школе URA.RU пожаловался сам пострадавший.
Директор школы №40 Алена Черных сообщила, что принесла извинения мальчику и его родителям, а делом занимается полиция. В свердловском минобразования добавили, что инцидент произошел неделю назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!