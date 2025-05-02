В Тюмени 3 мая будет облачно с прояснениями (архивное фото)
В Тюмени 3 мая ожидается пасмурный день с дождем. Днем возможны порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 3 мая облачно, с прояснениями. Весь день ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ночью -2, +3 градусов. Днем +8, +13, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду», — сообщается на сайте управления.
Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с. Влажность воздуха — 95%.
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