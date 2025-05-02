02 мая 2025

Порывистый ветер и дождь обрушатся на Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 3 мая будет облачно с прояснениями (архивное фото)
В Тюмени 3 мая будет облачно с прояснениями (архивное фото) Фото:

В Тюмени 3 мая ожидается пасмурный день с дождем. Днем возможны порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 3 мая облачно, с прояснениями. Весь день ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ночью -2, +3 градусов. Днем +8, +13, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду», — сообщается на сайте управления.

Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с. Влажность воздуха — 95%.

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В Тюмени 3 мая ожидается пасмурный день с дождем. Днем возможны порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 3 мая облачно, с прояснениями. Весь день ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ночью -2, +3 градусов. Днем +8, +13, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду», — сообщается на сайте управления. Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с. Влажность воздуха — 95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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