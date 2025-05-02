Ночной пожар на даче под Тюменью унес жизнь человека

В пожаре на даче в Тюменском районе погиб человек (архивное фото)
Ночью 3 мая при пожаре в дачном доме в Тюменском районе погиб человек. Возгорание произошло около часа ночи в СНТ «Архитектор», сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области.
«Сотрудники МЧС России остановили распространение огня, не дав ему перекинуться на соседние строения. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — сказано в telegram-канале ведомства.
В ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы специальной техники. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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