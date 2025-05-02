02 мая 2025

Ночной пожар на даче под Тюменью унес жизнь человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В пожаре на даче в Тюменском районе погиб человек (архивное фото)
В пожаре на даче в Тюменском районе погиб человек (архивное фото) Фото:

Ночью 3 мая при пожаре в дачном доме в Тюменском районе погиб человек. Возгорание произошло около часа ночи в СНТ «Архитектор», сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области.

«Сотрудники МЧС России остановили распространение огня, не дав ему перекинуться на соседние строения. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — сказано в telegram-канале ведомства.

В ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы специальной техники. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 3 мая при пожаре в дачном доме в Тюменском районе погиб человек. Возгорание произошло около часа ночи в СНТ «Архитектор», сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области. «Сотрудники МЧС России остановили распространение огня, не дав ему перекинуться на соседние строения. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — сказано в telegram-канале ведомства. В ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы специальной техники. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...