02 мая 2025

Ветеран чеченской войны из Екатеринбурга год добивается компенсации за перемолотую руку

В Екатеринбурге ветеран войны год добивается выплаты за изувеченную руку
© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановить подвижность руки все еще не удалось
Восстановить подвижность руки все еще не удалось Фото:

Ветеран чеченской войны из Екатеринбурга Максим Горбунов, ставший инвалидом после тяжелой травмы на производстве, уже год не может добиться исполнения решения суда о компенсации от работодателя. Несмотря на то, что суд обязал владельца компании «К-полимер» выплатить Горбунову 1,5 миллиона рублей и сделать отчисления в Фонд социального страхования, бизнесмен уклоняется от исполнения решения, а бывший рабочий лишен возможности пройти полноценную реабилитацию, сообщает «Е1».

«Пока шли судебные разбирательства, Крохолев создал еще две фирмы, „Эко-Полимер“ и „Вторэкология“. То есть он разделил свою деятельность на другие организации. Предполагаем, что таким образом деньги были выведены. У „К-Полимера“ денег нет, взыскать нечего», — пояснила агентству юрист Максима Валерия Мирфасолова. По ее словам, после несчастного случая работодатели предоставили в суд акты выполненных работ с поддельной подписью Горбунова, однако экспертиза подтвердила фальсификацию документов.

Максим Горбунов получил тяжелейшие травмы руки на предприятии по переработке вторсырья: его конечность затянуло в производственный механизм. За два года ему пришлось перенести восемь операций, но восстановить функцию руки не удалось. Владелец фирмы Александр Крохолев объясняет, что не может выплатить компенсацию из-за отсутствия средств. Максим обратился в Следственный комитет по факту нарушений техники безопасности и фальсификации доказательств: соответствующая проверка уже проводится. Несмотря на тяжелое положение, помощь пострадавшему оказала руководитель клиники Ирина Волкова, бесплатно приняв его на реабилитацию.

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Ветеран чеченской войны из Екатеринбурга Максим Горбунов, ставший инвалидом после тяжелой травмы на производстве, уже год не может добиться исполнения решения суда о компенсации от работодателя. Несмотря на то, что суд обязал владельца компании «К-полимер» выплатить Горбунову 1,5 миллиона рублей и сделать отчисления в Фонд социального страхования, бизнесмен уклоняется от исполнения решения, а бывший рабочий лишен возможности пройти полноценную реабилитацию, сообщает «Е1». «Пока шли судебные разбирательства, Крохолев создал еще две фирмы, „Эко-Полимер“ и „Вторэкология“. То есть он разделил свою деятельность на другие организации. Предполагаем, что таким образом деньги были выведены. У „К-Полимера“ денег нет, взыскать нечего», — пояснила агентству юрист Максима Валерия Мирфасолова. По ее словам, после несчастного случая работодатели предоставили в суд акты выполненных работ с поддельной подписью Горбунова, однако экспертиза подтвердила фальсификацию документов. Максим Горбунов получил тяжелейшие травмы руки на предприятии по переработке вторсырья: его конечность затянуло в производственный механизм. За два года ему пришлось перенести восемь операций, но восстановить функцию руки не удалось. Владелец фирмы Александр Крохолев объясняет, что не может выплатить компенсацию из-за отсутствия средств. Максим обратился в Следственный комитет по факту нарушений техники безопасности и фальсификации доказательств: соответствующая проверка уже проводится. Несмотря на тяжелое положение, помощь пострадавшему оказала руководитель клиники Ирина Волкова, бесплатно приняв его на реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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