Ветеран чеченской войны из Екатеринбурга год добивается компенсации за перемолотую руку

Ветеран чеченской войны из Екатеринбурга Максим Горбунов, ставший инвалидом после тяжелой травмы на производстве, уже год не может добиться исполнения решения суда о компенсации от работодателя. Несмотря на то, что суд обязал владельца компании «К-полимер» выплатить Горбунову 1,5 миллиона рублей и сделать отчисления в Фонд социального страхования, бизнесмен уклоняется от исполнения решения, а бывший рабочий лишен возможности пройти полноценную реабилитацию, сообщает «Е1».
«Пока шли судебные разбирательства, Крохолев создал еще две фирмы, „Эко-Полимер“ и „Вторэкология“. То есть он разделил свою деятельность на другие организации. Предполагаем, что таким образом деньги были выведены. У „К-Полимера“ денег нет, взыскать нечего», — пояснила агентству юрист Максима Валерия Мирфасолова. По ее словам, после несчастного случая работодатели предоставили в суд акты выполненных работ с поддельной подписью Горбунова, однако экспертиза подтвердила фальсификацию документов.
Максим Горбунов получил тяжелейшие травмы руки на предприятии по переработке вторсырья: его конечность затянуло в производственный механизм. За два года ему пришлось перенести восемь операций, но восстановить функцию руки не удалось. Владелец фирмы Александр Крохолев объясняет, что не может выплатить компенсацию из-за отсутствия средств. Максим обратился в Следственный комитет по факту нарушений техники безопасности и фальсификации доказательств: соответствующая проверка уже проводится. Несмотря на тяжелое положение, помощь пострадавшему оказала руководитель клиники Ирина Волкова, бесплатно приняв его на реабилитацию.
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