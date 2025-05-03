Крупнейший в России бриллиант выставили на продажу

«Алроса» выставит на продажу крупнейший российский бриллиант «Новое солнце»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бриллиант «Новое солнце» весит более 100 карат (архивное фото)
Бриллиант «Новое солнце» весит более 100 карат (архивное фото) Фото:

Алмазодобывающая компания «Алроса» организует аукцион, на котором будет выставлен на продажу крупнейший российский бриллиант, получивший название «Новое солнце». Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«[Планируем] продавать на аукционе», — рассказал Николаев в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о планах «Алросы» в отношении бриллианта. Точную дату проведения аукциона он не уточнил.

«Новое солнце» отличается редким насыщенно-желтым оттенком категории Vivid Yellow и весит свыше 100 карат. Драгоценный камень был обнаружен в арктических условиях, а его огранка осуществлялась под руководством пятнадцати ведущих ювелиров России.

В сентябре 2024 года компания «Алмазы Анабара», входящая в состав группы «АЛРОСА», сообщила об обнаружении уникального по размеру алмаза ювелирного качества на территории Якутии. Масса найденного драгоценного камня составила 262,5 карата, передает RT.

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Алмазодобывающая компания «Алроса» организует аукцион, на котором будет выставлен на продажу крупнейший российский бриллиант, получивший название «Новое солнце». Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. «[Планируем] продавать на аукционе», — рассказал Николаев в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о планах «Алросы» в отношении бриллианта. Точную дату проведения аукциона он не уточнил. «Новое солнце» отличается редким насыщенно-желтым оттенком категории Vivid Yellow и весит свыше 100 карат. Драгоценный камень был обнаружен в арктических условиях, а его огранка осуществлялась под руководством пятнадцати ведущих ювелиров России. В сентябре 2024 года компания «Алмазы Анабара», входящая в состав группы «АЛРОСА», сообщила об обнаружении уникального по размеру алмаза ювелирного качества на территории Якутии. Масса найденного драгоценного камня составила 262,5 карата, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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