Крупнейший в России бриллиант выставили на продажу

Алмазодобывающая компания «Алроса» организует аукцион, на котором будет выставлен на продажу крупнейший российский бриллиант, получивший название «Новое солнце». Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
«[Планируем] продавать на аукционе», — рассказал Николаев в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о планах «Алросы» в отношении бриллианта. Точную дату проведения аукциона он не уточнил.
«Новое солнце» отличается редким насыщенно-желтым оттенком категории Vivid Yellow и весит свыше 100 карат. Драгоценный камень был обнаружен в арктических условиях, а его огранка осуществлялась под руководством пятнадцати ведущих ювелиров России.
В сентябре 2024 года компания «Алмазы Анабара», входящая в состав группы «АЛРОСА», сообщила об обнаружении уникального по размеру алмаза ювелирного качества на территории Якутии. Масса найденного драгоценного камня составила 262,5 карата, передает RT.
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