В Челябинске сгорело кафе

В Челябинске на улице Молдавской утром 3 мая загорелось кафе. Посетителей и работников внутри не было, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.
«Ранним утром на кухне отдельно стоящего здания общепита произошло возгорание. В момент ЧП людей внутри не было», — сообщили в МЧС.
В пожаре никто не пострадал. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проверили кровлю на скрытые очаги горения. Причины возгорания пока неизвестны.
Как URA.RU писало ранее, в ночь на 3 мая в Нязепетровске произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Причины ЧП выясняют следователи.
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