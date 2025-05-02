02 мая 2025

В Челябинске сгорело кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание общепита загорелось по неизвестной причине
Здание общепита загорелось по неизвестной причине Фото:

В Челябинске на улице Молдавской утром 3 мая загорелось кафе. Посетителей и работников внутри не было, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.

«Ранним утром на кухне отдельно стоящего здания общепита произошло возгорание. В момент ЧП людей внутри не было», — сообщили в МЧС.

В пожаре никто не пострадал. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проверили кровлю на скрытые очаги горения. Причины возгорания пока неизвестны. 

Как URA.RU писало ранее, в ночь на 3 мая в Нязепетровске произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Причины ЧП выясняют следователи.

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В Челябинске на улице Молдавской утром 3 мая загорелось кафе. Посетителей и работников внутри не было, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. «Ранним утром на кухне отдельно стоящего здания общепита произошло возгорание. В момент ЧП людей внутри не было», — сообщили в МЧС. В пожаре никто не пострадал. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проверили кровлю на скрытые очаги горения. Причины возгорания пока неизвестны.  Как URA.RU писало ранее, в ночь на 3 мая в Нязепетровске произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Причины ЧП выясняют следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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