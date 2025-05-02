02 мая 2025

Уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку. Инфографика

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В селе Ильинка за сутки уровень воды снизился на 4 см
В селе Ильинка за сутки уровень воды снизился на 4 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки увеличился на 38 сантиметров. Информация об этом сообщается на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +38 см. Уровень воды над нулем поста 872 см. Критическая отметка — 850 см», — отмечено на сайте.

При этом в селе Ильинка уровень воды снижается второй день подряд. Ну утро 3 мая он составил 823 см (-4 см).

В других районах региона вода продолжает прибывать. Среди них:

  • в Абатском река Ишим +8 (805 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +2 (528 см);
  • в Викулово река Ишим +4 (604 см);
  • в Тобольске река Иртыш +2 (622 см);
  • в Тюмени река Тура +6 (540 см).
Уровень воды в тюменских реках на 3 мая
Уровень воды в тюменских реках на 3 мая
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки увеличился на 38 сантиметров. Информация об этом сообщается на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +38 см. Уровень воды над нулем поста 872 см. Критическая отметка — 850 см», — отмечено на сайте. При этом в селе Ильинка уровень воды снижается второй день подряд. Ну утро 3 мая он составил 823 см (-4 см). В других районах региона вода продолжает прибывать. Среди них:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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