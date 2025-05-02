Тренер «Динамо» объяснил проигрыш челябинскому «Трактору»

Ключевыми причинами проигрыша хоккейного клуба «Динамо» (Москва) челябинскому «Трактору» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина стали допущенные игроками ошибки. Такое мнение озвучил главный тренер динамовцев Алексей Кудашов.
«Мы сами себе проигрываем. Одно дело, когда тебя обыгрывает соперник, когда оппонент тебя изуродовал, другое — когда ты даришь подарки. На этом уровне надо играть без ошибок, нельзя совершать такие послабления», — приводит слова Кудашова РИА Новости.
Хоккейный клуб «Динамо» потерпел поражение от «Трактора» со счетом 2:3 после второго овертайма в матче, прошедшем 2 мая. В ходе встречи москвичи дважды вырывались вперед, однако не сумели удержать преимущество и уступили сопернику в дополнительное время. В серии плей-офф до четырех побед «Динамо» теперь уступает «Трактору» с общим счетом 0:3.
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