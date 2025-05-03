Международная федерация дала нейтральный статус 43 гимнастам из РФ

Международная федерация гимнастики предоставила 43 спортсменам из России право выступать в нейтральном статусе. Соответсвующее документы появились на сайте FIG.
На сайте FIG указано, что среди 43 российских спортсменов, получивших нейтральный статус, 17 представляют художественную гимнастику. В их число входят Александра Хабибуллина, Владислава Николаенко, Варвара Топорова, Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина, Арина Ткачук, Ульяна Янус и другие.
Также получили право выступать в нейтральном статусе 14 гимнастов, занимающихся спортивной гимнастикой. Кроме того, в число российских прыгунов на батуте с нейтральным статусом вошли Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева и другие.
Ранее Федерация гимнастики России сообщала, что все российские спортсмены с нейтральным статусом решили не участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIG из-за несогласия с решениями специального комитета федерации. До этого пять российских гимнастов уже получали нейтральный статус.
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