Международная федерация дала нейтральный статус 43 гимнастам из РФ

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Среди спортивных гимнастов 14 россиян получили нейтральный статус
Среди спортивных гимнастов 14 россиян получили нейтральный статус Фото:

Международная федерация гимнастики предоставила 43 спортсменам из России право выступать в нейтральном статусе. Соответсвующее документы появились на сайте FIG.

На сайте FIG указано, что среди 43 российских спортсменов, получивших нейтральный статус, 17 представляют художественную гимнастику. В их число входят Александра Хабибуллина, Владислава Николаенко, Варвара Топорова, Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина, Арина Ткачук, Ульяна Янус и другие.

Также получили право выступать в нейтральном статусе 14 гимнастов, занимающихся спортивной гимнастикой. Кроме того, в число российских прыгунов на батуте с нейтральным статусом вошли Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева и другие. 

Ранее Федерация гимнастики России сообщала, что все российские спортсмены с нейтральным статусом решили не участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIG из-за несогласия с решениями специального комитета федерации. До этого пять российских гимнастов уже получали нейтральный статус.

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Международная федерация гимнастики предоставила 43 спортсменам из России право выступать в нейтральном статусе. Соответсвующее документы появились на сайте FIG. На сайте FIG указано, что среди 43 российских спортсменов, получивших нейтральный статус, 17 представляют художественную гимнастику. В их число входят Александра Хабибуллина, Владислава Николаенко, Варвара Топорова, Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина, Арина Ткачук, Ульяна Янус и другие. Также получили право выступать в нейтральном статусе 14 гимнастов, занимающихся спортивной гимнастикой. Кроме того, в число российских прыгунов на батуте с нейтральным статусом вошли Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева и другие.  Ранее Федерация гимнастики России сообщала, что все российские спортсмены с нейтральным статусом решили не участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIG из-за несогласия с решениями специального комитета федерации. До этого пять российских гимнастов уже получали нейтральный статус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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