В зоне СВО погибли два военнослужащих из Кизела

Бойцов проводили в последний путь 30 апреля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли два бойца из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Кизеловского округа.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Герлица (1980 год рождения) и Игоря Громазина (1981 год рождения), погибших при исполнении воинского долга на СВО. Вечная память героям», — указано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащими состоялось 30 апреля. Церемонию провели в городском дворце культуры.
О гибели прикамских воинов сообщили власти
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