02 мая 2025

В зоне СВО погибли два военнослужащих из Кизела

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Бойцов проводили в последний путь 30 апреля
Бойцов проводили в последний путь 30 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли два бойца из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Кизеловского округа.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Герлица (1980 год рождения) и Игоря Громазина (1981 год рождения), погибших при исполнении воинского долга на СВО. Вечная память героям», — указано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащими состоялось 30 апреля. Церемонию провели в городском дворце культуры.

О гибели прикамских воинов сообщили власти
О гибели прикамских воинов сообщили власти
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли два бойца из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Кизеловского округа. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Герлица (1980 год рождения) и Игоря Громазина (1981 год рождения), погибших при исполнении воинского долга на СВО. Вечная память героям», — указано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащими состоялось 30 апреля. Церемонию провели в городском дворце культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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